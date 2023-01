Bonus Trasporti | Tutto quello che c’è da sapere per il 2023

Quali sono i cambiamenti previsti per il 2023 in merito al Bonus Trasporti ? Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione

Dallo scorso settembre 2022 era possibile usufruire del bonus trasporti, un’importante ed utile agevolazione prevista dal decreto Aiuti per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il trasporto ferroviario nazionale.

Il Governo per il 2022 aveva stanziato 79 milioni di euro, portato poi a 180 milioni di euro, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti. Il bonus trasporti copriva il 100% della spesa sostenuta, entro però un limite massimo di 60 euro al mese. Il richiedente poteva scegliere se rinnovarlo ogni mese o annualmente.

Per poterlo richiedere erano però previsti dei requisiti, potevano infatti presentare domanda solamente coloro che nel 2021 non aveva superato un reddito personale lordo di 35.000 euro. Entro il 31 dicembre 2022 la richiesta poteva essere fatta per se stessi o per conto di un minorenne. Alcune aziende di trasporti locali consentivano anche il rimborso di un abbonamento già acquistato.

Cosa cambia nel 2023 per il Bonus Trasporti? È ancora possibile usufruire di questa importante agevolazione?

Sfortunatamente il bonus trasporti non è stato confermato per il 2023, nella legge di bilancio infatti non è stata inserita la proroga dell’agevolazione. In alcuni casi però è ancora possibile usufruire del contributo di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici.

L’agevolazione poteva essere richiesta fino al 31 dicembre 2022, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento entro la fine dell’anno potranno utilizzarlo anche durante il nuovo anno.

Quindi, gli abbonamenti acquistati possono essere usati anche in un successivo momento rispetto a quello in cui sono stati emessi, devono però iniziare ad essere validi entro il mese solare di emissione. Anche nel mese di gennaio il bonus trasporti potrà essere utilizzato, possono però usufruirne solo coloro che hanno emesso l’abbonamento entro e non oltre l’1 gennaio 2023.

Al momento non si conoscono altri dettagli in merito al Bonus Trasporti. L’unica cosa nota è che la proroga non è stato inserita nella legge di bilancio e non è nemmeno presente tra gli emendamenti presentati alla legge di bilancio.