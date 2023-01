Harry Potter potrebbe tornare, e sarà un disastro (secondo i fan)

By

La Warner sembra decisa a girare un nuovo Harry Potter. Non si tratterebbe di un ennesimo prequel o di uno spin-off e i fan sono furiosi.

Sono passati ormai vent’anni da quando il primo Harry Potter, cioè Harry Potter e la Pietra Filosofale è arrivato nelle sale di tutto il mondo.

Con una media di oltre un miliardo di dollari per ogni film, e considerando che la saga continua per ben otto lungometraggi, la Warner deve moltissimo al “ragazzo che è sopravvissuto”.

Il problema oggi è che la saga di Harry Potter sembra non essere sopravvissuta a se stessa e alla sua creatrice. J.K. Rowling infatti è riuscita a inimicarsi gran parte della fanbase di Harry Potter a causa di continue uscite omofobiche e transfobiche.

Fortunatamente i fan di H.P. sono in grado di distinguere i personaggi dall’autore e non hanno smesso totalmente di amare la saga, anche se gli spin-off tentati da Warner non ne hanno replicato il successo.

La serie di Animali Fantastici infatti è stata accolta in maniera piuttosto tiepida, forse anche a causa dei guai legali che Johnny Depp ha dovuto affrontare nel periodo di uscita dei film.

Warner decide di girare un nuovo Harry Potter, quando arriverà?

Cosa si intende come “nuovo Harry Potter”? Un semplice reboot dei primi film con nuovi interpreti, cioè nuovi attori al posto di Daniel Radcliff, Rupert Grint, Emma Watson e tutti gli altri.

Si tratta di un’operazione commerciale a cui siamo stati abituati dai continui rifacimenti in chiave action movie dei principali film di animazione della Disney.

Anche se i loro comunicati sono infarciti di belle parole e di apparenti buoni intenzioni, i malandrini della Warner hanno semplicemente intenzione di rifare i film per far affezionare alla saga una nuova generazione, quella generazione Z che oggi decide il successo o l’insuccesso di qualsiasi serie, film o prodotto televisivo e che oggi ha intorno ai 25 anni.

Se Warner dovesse portare a termine il proprio progetto, il nuovo Harry Potter vedrebbe la luce tra tre, massimo cinque anni. Si tratta di una buona notizia? È molto difficile dirlo, soprattutto perché gran parte dei fan accaniti della saga non vede la necessità di un rifacimento dei film originali che, per molti, sembrano usciti letteralmente ieri.

Per i veri appassionati si tratta di un disastro annunciato, ma di certo tutti andremo a vedere il nuovo film di Harry Potter al cinema, e probabilmente è proprio su questo che punta la Warner.