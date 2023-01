Dopo le feste allenati su Netflix: la palestra direttamente a casa tua

Avete messo su qualche chilo durante le feste e volete tornare in forma? Con la grande novità di Netflix potrete allenarvi direttamente a casa.

Su Netflix non trovate solo film e serie tv, l’ultima novità è davvero eccezionale. Di che si tratta? Potrete allenarvi da casa vostra senza dovervi necessariamente recare in palestra.

L’ultima novità pensata dal famoso servizio di streaming per il 2023 riguarda lo sport, tutti gli abbonati potranno usufruire di 46 video di allenamenti di yoga e fitness, dimagrire in questo sarà molto più semplice e comodo, specie per coloro che non hanno voglia di iscriversi in palestra o praticare sport all’aria aperta.

Sarà possibile praticare yoga, workout di forza e allenamenti ad alta intensità, un’idea nata dalla collaborazione tra l’app Nike Training Club e Netflix. Potrete allenarvi direttamente a casa vostra con l’aiuto di noti istruttori come Betina Gozo e Kirsty Godso.

Non avrete a disposizione solo i 46 video già citati, nel corso del 2023 verranno infatti pubblicati altri 43 video di allenamenti. Sarà come avere in casa una vera e propria palestra, però virtuale, disponibile per gli abbonati in varie lingue.

Ecco come è nata l’idea di mettere a disposizione video di palestra su Netflix

Per la Nike è un modo per contrastare la concorrenza dell’app Peloton che è diventata famosissima durante la pandemia ed è collegata alla nota bicicletta da spinning. L’intenzione della piattaforma streaming invece è quella di regolarizzare le password condivide dal momento che ha registrato una perdita di ben 200mila abbonamenti lo scorso aprile.

Lo scopo di Netflix è dunque quello di riuscire a beccare tutti coloro che per usufruire del servizio di streaming utilizzato le password di amici e familiari. Così facendo più utenti usano la piattaforma risparmiando notevolmente dal punto di vista economico, un escamotage che però rappresenta una consistente perdita economica.

Dopo averli individuati la società potrà minacciare di bloccare l’accesso al colosso se non verrà pagato un sovrapprezzo. Stando ad alcune stime sarebbero circa cento milioni gli utenti che usano password condivise su Netflix e sperano di poterli recuperare attraverso gli indirizzi IP.