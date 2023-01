Poteva succedere ovunque, invece succede a Roma: la truffa ai funerali del Papa

Se lo aspettavano tutti, soprattutto in Santa Sede, ma nessuno ha potuto fermare la truffa ai funerali di Papa Ratzinger.

Tutti coloro che avevano l’oneroso compito di organizzare il vero e proprio funerale di Stato di Benedetto XVI sapevano che molti malintenzionati avrebbero tentato di truffare i fedeli più ingenui. Le misure adottate per arginare il problema sono state diverse, tra cui soprattutto comunicati stampa diramati attraverso i canali ufficiali del Vaticano.

Evidentemente però le comunicazioni sono risultate inefficaci e forse sono andate perdute in un momento di grande fibrillazione per i fedeli di tutto il mondo.

Com’è consuetudine per il funerale di ogni Papa, infatti, in Piazza San Pietro sono giunte migliaia di persone da tutta Italia ma anche da tutto il mondo, tutte ansiose di rendere al Papa Emerito l’ultimo saluto.

Proprio la diversa provenienza dei fedeli ha probabilmente facilitato il lavoro dei truffatori, che hanno operato quasi come esperti bagarini al fine di estorcere soldi ai fedeli più sprovveduti.

Al funerale del Papa è partita la truffa dei biglietti, e non è la prima volta

A constatare che molte persone erano incappate in una truffa on line sono stati gli agenti delle forze dell’ordine di stanza in Città del Vaticano e incaricati di sorvegliare sulla sicurezza dei fedeli in Piazza San Pietro.

Proprio alle forze dell’ordine si sono rivolti, infatti, coloro che avevano acquistato on line dei biglietti per un posto a sedere in piazza San Pietro, tra le prime file di sedie sistemate di fronte al palco.

Gli agenti hanno dovuto spiegare – probabilmente non senza un po’ di imbarazzo – che non esisteva alcun registro delle prenotazioni, che l’entrata in San Pietro era assolutamente libera, gratuita e non regolamentata dall’acquisto di biglietti, proprio per permettere a chiunque, dal più povero al più ricco, di assistere ai funerali del Papa Emerito.

A difesa della Santa Sede è necessario sottolineare che il tentativo di impedire il fenomeno era stato fatto. Era stato emanato, infatti, un comunicato in cui si sottolineava proprio la totale gratuità dei posti a sedere sistemati al centro del colonnato del Bernini per accogliere i fedeli:

“I funerali presieduti dal Santo Padre verranno celebrati in Piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle ore 9.30. Per la partecipazione non sono previsti biglietti.”

Bisogna dire anche che moltissimi fedeli avevano recepito perfettamente il messaggio, tanto che già dalle 8:00 i posti a sedere erano stati tutti occupati, nonostante la nebbia, il freddo pungente e la pioggia caduta nella notte.