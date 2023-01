Basta Canone Rai: puoi chiedere l’esenzione e smettere di pagarlo per sempre

Si torna a parlare di Canone Rai: come chiedere l’esenzione, puoi smettere di pagarlo seguendo questi semplici passaggi

Sappiamo bene di cosa si tratta, se n’è parlato a lungo. Il Canone Rai è una “quota” che i cittadini versano se all’interno delle loro case hanno a disposizione un dispositivo televisivo. Forse non tutti sanno che è possibile chiedere l’esenzione, ti spieghiamo come fare.

Per molti è sempre rimasto un mistero come il Canone funzionasse, perché dovesse essere pagato e se fosse possibile evitarlo. Iniziamo col fare chiarezza. Alla base di questa “imposta” vi è il presupposto che in ogni casa sia presente un dispositivo televisivo.

Partendo da questo assunto viene applicata una quota da versare per poter usufruire di questo “servizio”. Indipendentemente da chi risulta proprietario dell’apparecchio, ovviamente.

A conti fatti, alla fine dell’anno, si tratta di una piccola “fortuna”, come avrete modo di rendervi conto se avete mai fatto la somma di quanto siete andati a versare ogni mese. Ma c’è un modo per ottenere l’esonero? La risposta è sì, vi spieghiamo quale.

Canone Rai, come ottenere l’esenzione: quali sono i passaggi

Come abbiamo spiegato, il Canone si basa su quella che potremmo definire “l’ipotesi” che sia presente una tv in casa. Ciò che dobbiamo fare per venir esonerati da questa tassa è dichiarare che nella nostra abitazione non ne è presente nessuna, se così è.

Occorre dunque una “Dichiarazione Sostitutiva” nella quale certifichiamo di non possedere un televisore. Dichiarazione che può essere sottoposta all’attenzione in diversi modi. Il primo canale è quello dell’Agenzia dell’Entrate. Basterà recarsi sul sito ed effettuare l’accesso, andare sull’apposita sezione e compilare quanto richiesto.

LEGGI ANCHE: Tutti i bonus per la casa a cui potrai accedere nel 2023

Per chi non fosse particolarmente esperto di computer, siti internet e vari, c’è un’alternativa “vecchio stile”. Una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tramite il servizio postale con allegata la Dichiarazione Sostitutiva.

Attenzione, c’è un dettaglio da non trascurare: il Canone si rinnova in modo automatico ad ogni nuovo anno. Ciò significa che se avete provveduto alla richiesta d’esenzione per il 2022 dovrete ripresentarla anche quest’anno.

La buona notizia, però, è che una volta ottenuto l’esonero questo resterà in vigore tutto l’anno, quindi non dovremo preoccuparcene a distanza di qualche mese, ma direttamente l’anno successivo. Se non siete in possesso di una tv, dunque, potrete risparmiare ed evitare il pagamento seguendo questi semplici passaggi.