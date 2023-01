Anticipazioni Un Posto al Sole 9 gennaio: inaspettate conseguenze dopo l’incontro tra Nunzio e Alice

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di lunedì, 9 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Va in onda stasera l’ultimo episodio settimanale di Un Posto al Sole, storica soap opera in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50. I telespettatori sono già curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend, nella puntata di lunedì 9 gennaio 2023.

Nella puntata di stasera Serena rimarrà molto stupita da un dolce gesto che le sue sorelle faranno nei suoi confronti in occasione della Festa della Befana. Viola e Damiano dopo aver consegnato uno dei giocattoli della fabbrica in cui lavora Rosa attendono con molta ansia di scoprire se contiene davvero delle sostanze tossiche. I due sono infatti convinti che siano i giocattoli a causare il bruciore agli occhi a Manuel e a Rosa. Alice non è ancora pronta ad arrendersi con Nunzio, nella speranza di avere qualche possibilità prendere una sconvolgente decisione che turberà non poco Marina.

La Pergolesi continua a soffrire per Nunzio, pensava di intraprende con lui una relazione ‘senza impegno’ ma le cose non sono andate affatto così. Per il Cammarota prova dei forti sentimenti, nel nuovo episodio in onda lunedì potrebbero esserci delle imprevedibili e inaspettate conseguenze a causa del loro ultimo incontro.

Altre anticipazioni di UPAS, Raffaele e Ornella sempre più preoccupati per Viola

Dopo la rottura tra Viola ed Eugenio sono sempre apparsi molto dispiaciuti e preoccupati Ornella e Raffaele. La loro preoccupazione aumenterà notevolmente dal momento che noteranno che la Bruni si mostrerà sempre più interessata alle vicende che riguardano Damiano e l’ex moglie Rosa.

Michele dopo aver trascorso le festività natalizie a Milano con Fabiana rientra a Napoli e sembra essere intenzionato a dedicarsi totalmente al suo lavoro in radio. Guido si mostrerà piuttosto incuriosito dalla nuova situazione sentimentale dell’amico.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della nuova puntata per scoprire cos’altro succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.