Risparmiare sui termosifoni: meglio tenerli sempre accesi?

Sapete come utilizzare correttamente e in modo strategico i termosifoni per risparmiare sui costi della bolletta? Meglio spenti o sempre accesi?

In molti se lo chiedevano già gli scorsi anni ma quest’anno a causa del ‘caro vita’ è ancora più importante capire come risparmiare, è meglio tenere i termosifoni sempre accesi o spenti? La giusta strategia vi eviterà di fare i conti con utenze eccessivamente salate.

Durante la stagione invernale le temperature si abbassano notevolmente, dopo una lunga giornata di lavoro si ha solo voglia di tornare a casa, in un ambiente caldo e confortevole. Quest’anno l’utilizzo dei termosifoni si sta rivelando per molti assai dispendioso per via degli aumenti di prezzi, per risparmiare come si dovrebbero usare?

Moltissime persone tengono i termosifoni accesi per molte ore al giorno, altre invece li utilizzando ad intermittenza, spegnendoli non appena l’ambiente si riscalda. Qual è il metodo migliore?

Tenete i termosifoni sempre accesi o fate ‘accendi e spegni? Ecco come si dovrebbero utilizzare

È bene sapere che l’impianto di riscaldamento domestico fa fatica a mettersi in moto e a raggiungere la desiderata temperatura dopo che è rimasto per molte ore spento, specie quando c’è molto freddo fuori. In questo caso impiegherà più tempo ed energia per riscaldare tutta la casa di quanto ne avrebbe impiegato se fosse rimasto sempre acceso ma ad una temperatura più bassa.

Utilizzare i termosifoni ad intermittenza fa correre anche il rischio di usurare più velocemente le componenti della caldaia dal momento che sono troppo sollecitate dal continuo sbalzo tra accensione alla massima potenza e pause. La caldaia lavora di meno quando l’impianto di riscaldamento resta acceso per molte ore alla potenza minima, questo la farà durare più a lungo.

Ad ogni modo, i termosifoni non devono restare costantemente accesi perché sarebbe uno spreco inutile. Il consiglio è quello di tenerli accesi per molte ore alla minima potenza durante le giornate più fredde, alzando un po’ la temperatura quando si è in casa. La temperatura ideale si aggira tra i 16 e i 18 gradi, impostatela invece a 21 gradi quando siete in casa per godere di un ambiente riscaldato e super confortevole.