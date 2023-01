Domani ad Agnano concerto gratuito per Pino Daniele: scarica i biglietti

Una serata dedicata al ricordo di un icona della musica: concerto gratuito per Pino Daniele domani ad Agnano, devi scaricare i biglietti

La sua voce riecheggia ancora nel cuore dei Napoletani e dell’Italia intera. Sono passati ormai 8 anni da quando il grande artista ci ha lasciato, ma il suo talento resta iconico ed emoziona come se non fosse trascorso un giorno. Domani, 7 Gennaio, ad Agnano ci sarà un concerto gratuito per Pino Daniele. Per partecipare bisognerà scaricare i biglietti.

Uno degli artisti indimenticabili che hanno contribuito a fare della musica napoletana e italiana un vanto in tutto il mondo. La voce di Pino Daniele, inconfondibile, melodiosa, capace di arrivare dritta al cuore, echeggia spesso tra le strade della sua città.

La sera del 7 Gennaio, ad Agnano, si terrà un concerto in suo onore e ricordo. Si tratta di un evento gratuito, a cui è però possibile accedere solo tramite biglietto da scaricare.

Il concerto gratuito per Pino Daniele: si terrà ad Agnano, bisogna scaricare i biglietti

Una serata di buona musica, tante emozioni e il ricordo toccante di un artista d’eccezione. Questo offrirà il 7 Gennaio il “Common Ground”, locale molto apprezzato di Agnano, sito in via Eduardo Scarfoglio.

Si inizierà intorno alle 21, ma l’ingresso per coloro che sono in possesso del biglietto sarà gratuito fino alle ore 23. A colorare la serata ci sarà anche il gruppo “Mascalzoni Latini” e Greg Rega, artisti amatissimi nel napoletano.

Come sempre, il locale offre un servizio di qualità: c’è la possibilità, infatti, di godersi anche la cena, così da trascorrere una serata piacevole a 360 gradi. In questo caso, però, sarà necessario prenotare tramite l’apposito numero (3470721844) e pagare un supplemento.

Per chi volesse scaricare i biglietti per partecipare gratuitamente, il procedimento è molto semplice. Basterà andare sul sito “Eventbrite”, selezionare il numero di persone e cliccare sulla voce “Riserva un posto”. Nelle note viene chiarito che i biglietti saranno utilizzabili gratuitamente solo fino alle ore 23.

Una serata che si preannuncia un grande successo e che di sicuro riuscirà ad emozionare tutti coloro che decideranno di prendervi parte. Un tributo ad un artista che ha lasciato il segno e che resterà sempre nel cuore di chiunque abbia ascoltato la sua splendida voce, un pezzo di storia napoletana e italiana.