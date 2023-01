Morto Gianluca Vialli | I messaggi d’amore dal mondo della politica e dello sport

Gianluca Vialli è morto dopo una lunga battaglia contro la malattia. Le reazioni del mondo dello sport e della politica rendono omaggio a uno dei simboli del calcio italiano.

Gianluca Vialli aveva rivelato di essere malato soltanto nel 2019, quando le sue condizioni di salute gli impedirono di continuare a svolgere normalmente i suoi compiti di rappresentante della delegazione della nazionale di calcio italiana. Aveva scoperto il proprio male due anni prima, nel 2017.

Pochissime settimane fa, a metà Dicembre 2022, Vialli si era purtroppo visto costretto a lasciare “temporaneamente” il proprio incarico. All’epoca spiegò con la massima sincerità che le sue dimissioni gli servivano a combattere con tutta l’energia possibile la malattia.

Pochi giorni prima di Natale però si era diffusa la notizia che sua madre Mariateresa, ottantatreenne, si fosse imbarcata su un aereo per Londra allo scopo di passare qualche ora con il figlio, ricoverato nella capitale del Regno Unito per sottoporsi alle cure di medici specializzati.

Anche se la notizia che le condizioni di Gianluca fossero improvvisamente peggiorate si era diffusa a macchia d’olio, l’allarme era rientrato nelle ore successive, poiché la signora Maria Teresa aveva fatto subito ritorno a Cremona.

All’epoca si affermò che Gianluca Vialli non fosse in immediato pericolo di vita. Dopo appena 3 settimane Gianluca ha perso la guerra con il cancro al pancreas che aveva sempre combattuto a testa alta.

In una delle ultime interviste l’ex giocatore aveva dichiarato: “Non ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte, ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire”.

I messaggi di cordoglio dal mondo dello sport dopo la morte di Gianluca Vialli

La stima per il giocatore simbolo della Samp è arrivata anche dalle più alte sfere politiche italiane. Il Presidente Meloni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita”

Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, ha voluto ricordare proprio la grande forza e la grande umanità di Vialli dentro e fuori dal campo.

“Non ti devi dare delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorare ogni giorno, devi aiutare gli altri. Secondo me questo è un po’ il segreto della felicità”. Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca”.

La U.C. Sampdoria ha voluto ricordare uno dei suoi più grandi giocatori con un messaggio molto stringato e privo di retorica, in pieno stile genovese: “Una firma per sempre. Ciao Luca Vialli, uno di noi”.

Un messaggio simile, e se possibile ancora più commosso, quello della U.S. Cremonese, la prima squadra nella quale Gianluca, Cremonese di nascita, aveva militato. “Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca Vialli”.

La Nazionale Italiana ha invece scritto “Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai”, scegliendo di omaggiare Vialli che solleva la coppa degli Europei.

Il cordoglio per la morte di Vialli è internazionale. Il Chelsea, ultima squadra nella quale Vialli ha militato come calciatore ha scritto sui propri social: “Mancherai a tantissime persone. Sei una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace Gianluca”.

Anche i “nemici” di sempre hanno voluto rendere a Vialli un omaggio sentito. “Un campione in campo e nella vita: Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca” ha scritto l’Inter sui propri social. Un messaggio molto simile è arrivato anche dal Milan, che ha definito Vialli “Un grande uomo di sport, dentro e fuori dal campo”.

La SSC Napoli ha invece pubblicato un messaggio a nome anche del Presidente de Laurentiis: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli, indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano”.

A poche ore dall’annuncio della morte manca all’appello il messaggio del compagno e amico di sempre Roberto Mancini, il quale evidentemente ha deciso di vivere in privato il proprio enorme dolore.