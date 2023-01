NCIS, tornano Tony e Ziva? L’annuncio dell’attore Michael Weatherly

In attesa della nuova stagione di NCIS arriva l’annuncio bomba dell’attore Michael Weatherly: l’agente Tony DiNozzo e Ziva tornano nella serie?

Dal lontano 2003 l’Unità anticrimine più famosa della tv italiana appassiona i telespettatori di tutto il mondo, mentre per gli italiani NCIS è sbarcata su Rai 2 soltanto due anni dopo, nel 2005.

Giunta alla sua ventesima stagione, la serie tv statunitense è pronta a tenere ancora una volta col fiato sospeso gli appassionati, con in nuovissimi episodi inediti partiti su CBS dal 19 settembre scorso. Giungono in Italia, invece, il prossimo 13 gennaio 2023, per la gioia dei fan in prima visione assoluta.

Definito come “lo show televisivo preferito di tutti i tempi” dal pubblico statunitense, NCIS è entrato nel cuore dei telespettatori anche grazie ai personaggi di punta che hanno fatto parte del cast nel corso degli anni. Tra questi anche l’agente speciale Anthony “Tony” DiNozzo, interpretato da Michael Weatherly.

Nel corpo del Major Case Response Team, è stata una delle presenze più amate dal primo episodio pilota fino alla fine della tredicesima stagione. Alla base del personaggio anche la seguitissima storia d’amore tra DiNozzo e Ziva David, conclusasi però poi in tragedia.

Proprio alla fine della stagione 13, infatti, l’agente scoprirà che la collega è apparentemente morta in un’esplosione in Israele e che dalla loro relazione è nata una bimba. Perciò, dopo la drammatica notizia, Tony lascia la squadra partendo per Parigi per prendersi cura della piccola Tali. Ma è davvero sceso il sipario sulla coppia più amata di NCIS? L’ultima dichiarazione di Weatherly accende la speranza dei fan.

Ziva e Tony di nuovo insieme in NCIS: le dichiarazioni spiazzano i fan

A scatenare un entusiasmo nei fan di tutto il mondo, è stata una spiazzante dichiarazione giunta sui social proprio da parte dell’attore Michael Weatherly. Dopo essersi allontanato dalla produzione di NCIS dal lontano 2016, infatti, l’attore ha lanciato una inaspettata quanto sorprendente battuta che ha riacceso le speranze.

L’occasione è arrivata grazie alle festività di fine anno, quando sul suo profilo Twitter ufficiale, l’interprete di Tony DiNozzo ha deciso di esprimere ai suoi follower un augurio speciale. “Divertitevi e godetevi il momento“, dice l’attore in un breve video in cui si mostra in casa sua in attesa del Capodanno.

Uno dei suoi fan però, non si è potuto trattenere dal fare un riferimento alla serie NCIS, commentando: “Preferiremmo tutti vedere te e Ziva di nuovo insieme“. La risposta di Weatherly non ha tardato ad arrivare: “Resta sintonizzato… perché questo potrebbe essere un anno interessante per momenti del genere!“. É bastato pochissimo per generare una diffusa trepidazione attorno alla notizia: è il momento di rivedere Tony e Ziva insieme? Nel 2023 potrebbe accadere.