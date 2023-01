Lotteria Italia 2023: premi e come controllare se il biglietto è vincente

By

Per chi ha scelto di tentare la fortuna con la Lotteria Italia 2023, ecco come controllare se il biglietto è vincente

Anche quest’anno, alle soglie del 2023, torna la Lotteria Italia che da oltre 50anni vede i cittadini tentare la fortuna per accaparrarsi premi davvero straordinari. Questa volta, il primo premio, corrisponde ad una cifra da lasciare a bocca aperta: 5 milioni di euro! Ma come controllare se abbiamo il biglietto vincente?

Sono moltissimi coloro che decidono di tentare e che sperano di accaparrarsi uno dei premi messi in palio. Alcuni, però, si chiedono come si faccia a verificare quali biglietti siano risultati vincenti e come capire se si è tra i fortunati.

Andiamo allora a vedere quando avverrà l’estrazione e dove sarà possibile verificare tutti i dettagli. Manca pochissimo e l’attesa si fa sempre più emozionante!

Lotteria Italia 2023: come verificare se il biglietto è vincente

Iniziamo col dire che al primo premio, di cui vi abbiamo già parlato, se ne aggiungono diversi altri. Per quelli che fanno parte della prima categoria e per quelli di “consolazione” che rientrano, invece, nella seconda e terza categoria, l’importo che riceveranno i vincitori è ancora da stabilirsi. Questo perché dipenderà dal totale dei biglietti venduti fino al giorno dell’estrazione. Si parla, comunque, di cifre sicuramente importanti.

Ma, allora, quand’è che saranno sorteggiati i fortunati? L’estrazione avverrà, come da tradizione, il 6 di Gennaio, durante il programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno” di cui Amadeus è conduttore. In diretta, dunque, nel corso della serata, scopriremo chi si porterà a casa i 5 milioni e coloro che rientrano nei premi di prima categoria.

Ovviamente, tutti i codici relativi ai biglietti vincenti saranno disponibili anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e su quello di Lotteria Italia. Non ci sono dubbi che la maggior parte saranno riportati anche sul web e sui giornali.

La buona notizia è che sarà possibile acquistare il proprio biglietto fino al 6 Gennaio nei negozi autorizzati, quindi se vogliamo tentare la sorte siamo ancora in tempo per farlo, nonostante manchi pochissimo al giorno “x”. Di sicuro chiunque abbia scelto di partecipare non vede l’ora di scoprire tutti i premi e tiene le dita incrociate, sperando di essere tra coloro che saranno baciati dalla Dea bendata!