Nonostante il trionfo Netflix potrebbe perdere Mercoledì: che succede?

Cosa succede se Netflix perde Mercoledì Addams? La seconda serie si farà ancora? Cosa c’è dietro questo cambiamento?

Nel momento in cui la serie TV Mercoledì è andata in streaming su Netflix, è improvvisamente esploso un vero e proprio fenomeno di costume. La passione sfegatata per la figlia maggiore della famiglia Addams ha travolto milioni di adolescenti in tutto il mondo e il ballo di Mercoledì è stato riproposto su Tik Tok milioni di volte, in migliaia di salse diverse da orde di fan entusiasti.

La notizia che Netflix avesse deciso di produrre una seconda serie di Mercoledì, quindi, non ha stupito nessuno. Al contrario, era una “rivelazione” piuttosto “telefonata”, dal momento che la fine della prima serie rimaneva aperta, lasciando intendere ulteriori sviluppi futuri.

L’onda dell’entusiasmo è stata lasciata sfogare per diverse settimane, fino a che è stato possibile sfruttarla a livello mediatico.

Non appena l’attenzione sul prodotto è calata, però, rimpiazzata dall’interesse per le nuove produzioni Netflix, hanno cominciato a diffondersi notizie inquietanti.

Netflix perde Mercoledì, che potrebbe passare su Amazon Video

Prima di essere un fenomeno di costume contemporaneo, Mercoledì Addams è un personaggio della Famiglia Addams. Questo bislacco insieme di personaggi venne creato da Charles Addams intorno al 1938.

La Metro Goldwyn Meyer ha acquistato i diritti di tutti i personaggi nel momento in cui ha deciso di produrre, dopo il successo della serie TV in bianco e nero, i film per il cinema che ha gli Addams come protagonisti.

Questo significa che la Metro Goldwyn Meyer possiede tutti i diritti sui personaggi della Famiglia Addams, ancora oggi.

Dal momento che la MGM è stata acquistata da Jeff Bezos, cioè è stata inglobata da Amazon Video, viene da sé che Mercoledì non potrà andare in onda su Netflix.

A differenza della MGM, infatti, l’attuale proprietario dei diritti sulla Famiglia Addams possiede una piattaforma di streaming, cioè Amazon Video: perché dovrebbe lasciare a Netflix tutti i giganteschi guadagni derivati dalla serie?

A prescindere dalla piattaforma di streaming su cui Mercoledì 2 sarà distribuita, una cosa è certa: la seconda serie si farà a grande richiesta e probabilmente gli showrunner non oseranno cambiare troppo la linea che è stata seguita nella prima stagione e che ha trasformato la serie in un successo planetario.