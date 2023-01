Tutti i bonus per la casa a cui potrai accedere nel 2023

Bonus casa 2023, ecco quali agevolazioni sono state prorogate e quali sono state modificate, tutto quello che c’è da sapere

Con l’arrivo del 2023 alcune importanti agevolazioni relative alla casa sono state prorogate, altre sono state modificate dopo l’approvazione della Manovra del Governo Meloni.

Per quanto riguarda il superbonus dall’1 gennaio il 110% generalizzato non è più disponibile, la detrazione per i condomini scende al 90%. Il 110% sarà valido fino al 31 marzo 2023 per le case unifamiliari nelle quali siano stati effettuati lavori per almeno il 30% del complessivo intervento complessivo al 30 settembre 2022. I proprietari delle villette che non superano i 15mila euro di reddito potranno usufruire fino al 31 marzo del 90%.

Prorogato anche per il 2023 il bonus ristrutturazione, questo consiste nella detrazione del 50% su un tetto di spesa di 96mila euro e deve essere divisa in dieci quote annuali. Sui singoli immobili gli interventi devono essere di manutenzione straordinaria, quelli condominiali invece possono essere di ordinaria manutenzione.

Bonus casa 2023, quali sono le altre agevolazioni ancora in vigore

In vigore anche il Sismabonus, utile a ridurre il rischio sismico e a migliorare la staticità degli edifici quando gli immobili si trovano nelle zone sismiche 1,2 e 3. Prorogato anche l’Ecobonus, la detrazione base è del 65% e comprende i lavori svolti per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici. Anche il bonus al 50% per i pannelli fotovoltaici è confermato per il 2023, usufruibile sia per le nuove installazioni che per il potenziamento di quelle già esistenti.