Enel avvisa i propri clienti: attenzione a questa pericolosa truffa

Attenzione a questa pericolosa truffa: Enel avvisa i propri clienti e spiega come fare per evitare di cadere in trappola

A tutti sarà capitato di sentirne parlare, di leggere qualcosa a riguardo a addirittura di aver rischiato di diventarne vittima. Di che si tratta? Di ritrovarsi ad aver a che fare con un tentativo di truffa, quale che sia l’ambito o il genere. Di recente la preoccupazione riguarda quelle telefoniche e per questo Enel mette in guardia i propri clienti.

Oggigiorno siamo spesso bombardati da telefonate che arrivano da call center e simili, che ci propongono offerte di ogni genere. Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi veritieri, concreti, offerti dalle grandi aziende ai loro clienti.

Capita, però, che alcuni furbi provino a giocarci e ci ritroviamo, così, vittime di una truffa senza rendercene nemmeno conto. A questo proposito Enel ha messo in guardia i suoi clienti e ha spiegato come evitare di cadere in trappola.

Attenzione a questa truffa: Enel avvisa i suoi clienti

Iniziamo col dire che, generalmente, i tentativi di truffa avvengono telefonicamente. Può capitare, però, che qualcuno bussi alla nostra parte presentandosi come rappresentate del servizio. Enel ha quindi precisato che chiunque collabori con l’azienda possiede un una tessera identificativa, un badge, su cui sono riportati dati anagrafici e foto tessera.

In questo modo, con una breve chiamata al numero verde, è possibile identificare la persona e comprendere se effettivamente sia chi dice di essere. Come fare, però, quando cercano di ingannarci usando il telefono?

Spesso e volentieri veniamo messi in guarda da possibili tentativi di frode che si diffondono tramite cellulari, telefoni, mail, ma anche app come Whatsapp, Facebook e simili. Non sempre prestiamo attenzione a ciò che clicchiamo, come invece dovrebbe essere.

Enel ha voluto avvisare i propri clienti, mettendoli in guardia da eventuali truffe telefoniche. Se riceviamo una telefonata da qualcuno che si qualifica come agente Enel e ci invita a cambiare o modificare la nostra offerta, fornendo dati personali e sensibili, dobbiamo stare attenti.

In primo luogo, è stato chiarito che l’azienda non si serve di metodi di chiamata automatici, di conseguenza possiamo notare come primo indizio questo dettaglio. In seconda analisi, Enel ha specificato che tutti i suoi numeri, ufficiali e autorizzati, sono verificabili su un’apposita sezione che si trova sul sito dell’azienda. Un rapido controllo ci metterà al riparo da possibili trappole.