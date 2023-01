Anticipazioni Un Posto al Sole 6 gennaio: decisione sconvolgente

Un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole in arrivo venerdì 6 gennaio, tutte le anticipazioni sulla trama: decisione sconvolgente.

Si avvia verso la conclusione la settimana di appuntamenti televisivi con Un Posto al Sole. Come di consueto, le vicende che ruotano attorno a Palazzo Palladini e ai suoi abitanti, hanno tenuto compagnia ai telespettatori nella fascia pre-serale di Rai 3.

La mancanza della soap più longeva della tv italiana non si è fatta sentire neppure nel periodo delle Feste. Si è aperta lo scorso lunedì 2 gennaio una nuova serie di episodi inediti, in cui la trama si è sviluppata con ulteriori intrighi e colpi di scena.

Protagonisti di queste puntate sono stati Nunzio e Alice, il cui rapporto è sempre più messo alla prova. La Pergolesi, infatti, ha rischiato di far scoprire a Chiara la sua relazione clandestina con il Cammarota. Lui, d’altro canto, sta soffrendo molto per la separazione dalla fidanzata.

Nel frattempo Viola sta facendo i conti con un’attrazione crescente nei confronti di Damiano, che ormai è quasi impossibile nascondere. Anche ad Un Posto al Sole ci si avvicina alla chiusura delle festività, con l’arrivo della Befana.

Cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole del 6 gennaio: tutte le anticipazioni

Arriva sui piccoli schermi alle 20.50 su Rai 3 l’ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, che andrà in onda venerdì 6 gennaio. La puntata non poteva non prevedere un riferimento alla festa dell’Epifania, come accaduto anche nel periodo di Natale e di Capodanno.

I telespettatori, infatti, assisteranno ad un dolce e inaspettato gesto che giunge da parte delle gemelle in occasione della Befana. Serena rimarrà stupita della gentilezza ricevuta, si tratterà di una calza piena di dolci? In questo episodio l’attenzione si sposterà poi, ancora una volta, su Viola e Damiano.

Entrambi sono in pieno fermento, poiché attendono con ansia l’esito delle indagini effettuate dall’Agenzia delle Dogane. Probabilmente potranno finalmente scoprire qualcosa in più sui materiali utilizzati nella fabbrica di giocattoli in cui lavora Rosa Picariello. Scossa e turbata dall’andamento della vicenda, quest’ultima riceverà una notizia che le costerà la tranquillità. Il futuro suo e di Manuel è seriamente in pericolo.

Tornano ad accendersi i riflettori, infine, anche su Nunzio e Alice. La ragazza non vuole mollare la presa col Cammarota e decide di giocarsi tutte le sue carte per la loro relazione. Questo, però, la spingerà a prendere una decisione drastica e spiazzante, che susciterà enorme preoccupazione in Marina. Di cosa si tratta? Non resta che attendere l’episodio di venerdì per scoprirlo.