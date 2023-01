Il balletto di Zanoli tra il Napoli e la Samp: ecco com’è finita

By

L’affare Zanoli tra Napoli e Sampdoria sembra finalmente arrivare a una conclusione chiara dopo il match domenica al Ferraris.

Zanoli è stato infatti chiamato a far parte della rosa schierata da Spalletti nella partita contro l’Inter e questo ha rallentato – almeno temporaneamente – la sua ricollocazione.

Com’è noto, infatti, Zanoli era in prestito al Napoli dalla Sampdoria e si sapeva che, presto o tardi, avrebbe dismesso la maglia 59 del Napoli per tornare nel sul club di appartenenza.

Nel frattempo però le società hanno finalmente messo a punto l’accordo per gestire il suo ritorno in blucerchiato. L’obiettivo era quello di porre le condizioni per uno scambio di giocatori di cui entrambe le rose potessero beneficiare e, stando a quanto è trapelato, le trattative sono ormai concluse.

Secondo quanto stabilito dal suo contratto Zanoli avrebbe dovuto rimanere in prestito al Napoli fino a Giugno 2023, ma pare ci sia la possibilità che lo scambio si concretizzi molto prima, dal momento che le parti interessate hanno già trovato un accordo soddisfacente.

Restava da formalizzare soltanto un ultimo step, cioè il nulla osta da parte di De Laurentis per il rinnovo del contratto di Zanoli. Si trattava però soltanto di un pro forma, dal momento che il patron del Napoli ha seguito molto da vicino il procedere delle trattative.

Zanoli dal Napoli alla Sampdoria in cambio di Bereszynski

Si sapeva da tempo che Bereszynski avrebbe lasciato la Samp ma si era incerti su quale sarebbe stato il suo team di destinazione. La conferma del ritorno di Zanoli in blucerchiato ha quindi facilitato la collocazione del terzino polacco.

Della trattativa sembrano tutti completamente soddisfatti. Forse l’unico con un po’ di amaro in bocca per la perdita di Bereszynski è Stankovic, che presiede attualmente la panchina blucerchiata.

L’allenatore ha infatti recentemente manifestato un grande apprezzamento per il percorso di Bereszynski, che sotto la sua direzione è riuscito egregiamente a ricoprire due o tre ruoli contemporaneamente, dimostrando grande determinazione e dedizione alla squadra.

La Sampdoria quindi è perfettamente consapevole del valore dell’uomo che si appresta a lasciare la sua maglia, ma di certo l’entusiasmo per il ritorno di Zanoli saprà ricompensare il club e i tifosi.

E se lo scambio dovesse avvenire prima di Domenica 8? Alessandro Zanoli si troverebbe nella scomodissima situazione di tifare, al Ferraris, contro i partenopei con i quali ha disputato stasera la partita contro l’Inter.