Cosa sono le Community di Whatsapp e perché sono meglio di Facebook

Non smette mai di sorprendere questa app amatissima: cosa sono le Community Whatsapp e perché sono meglio di Facebook

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, è proprio il caso di dirlo. Parliamo di Whatsapp, che è ormai riduttivo descrivere come comune app di “messaggistica”. In arrivo le Community, cosa sono e come funzionano, meglio di Facebook?

A dare l’annuncio è stato il celebre Mark Zuckerberg attraverso la propria pagina Facebook. Si tratta certamente di una svolta in termini di ampliamento nella possibilità di comunicare in tempo reale con una molteplicità straordinaria di persone e gruppi.

Non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sono e come funzioneranno queste Community e in che modo potrebbero “surclassare” Facebook e diventare amatissime dagli utenti. A quanto pare, non sono le uniche novità che Whatsapp ha in serbo per noi!

Community Whatsapp, cosa sono e come funzionano

Iniziamo col dire che questa novità andrà a semplificare la gestione dei nostri gruppi sulla celebre app. Ci darà, infatti, la possibilità di “racchiuderli” in modo di poter comunicare in modo semplice con coloro che ne fanno parte.

Secondo quanto spiegato da Zuckerberg, le Community saranno dotate di “sottogruppi, canali di annunci, thread multipli” e una serie di altre funzioni che scopriremo non appena diventeranno disponibili e operative sui nostri smartphone.

A renderle ulteriormente apprezzate e accattivanti, c’è il dettaglio che le conversazioni che vi avverranno saranno tutelate dalla ormai ben nota crittografia end-to-end che non avrà bisogno di interventi da parte di terzi.

Salta subito all’occhio come queste Community torneranno utili non solo in ambito personale, ma anche lavorativo, amministrativo. Pensiamo alla scuola, agli uffici, che potranno servirsene per velocizzare e massimizzare le comunicazioni ad ampio spettro.

Da quanto si apprende, pare che saranno presto disponibili su iPhone e Android, sebbene non vi sia ancora una data certa di “lancio”. Gli utenti non possono che aspettare, in trepidante attesa, questa e altre novità di sicuro apprezzatissime.

Come, ad esempio, la possibilità di effettuare chiamate in gruppo su Whatsapp fino a 32 persone, andando ad abbattere limiti che fino a questo momento avevano messo un freno a questa funzione e che dovrebbe essere tra i prossimi obbiettivi. Un nuovo anno ricco di sorprese, non c’è che dire!