I migliori auguri per l’Epifania da inviare su Whatsapp (e non solo)

Prima di chiudere il periodo delle festività manca ancora l’Epifania: le migliori frasi d’auguri da inviare su Whatsapp (e non solo)

Un po’ di nostalgia accompagna sempre i primi giorni di un nuovo anno, ma l’attesa dell’Epifania può tirarci su il morale. Si tratta forse della ricorrenza che i nostri bimbi amano di più, grazie alle loro calze piene di dolciumi. Ecco i migliori auguri da inviare su Whatsapp!

Per fortuna quest’anno il “giorno della Befana” cadrà all’inizio del weekend e questo permette, almeno alla maggior parte di noi, di goderci qualche altro giorno a casa prima di tornare alla routine quotidiana.

Siamo tutti alla ricerca delle migliori offerte per quanto riguarda caramelle e dolciumi, così da poter riempire le calze dei nostri cari con delizie di ogni genere come impone la tradizione. Ma avete pensato agli auguri? Abbiamo qualche suggerimento per voi!

Epifania, i migliori auguri: scegli la frase che preferisci per fare bella figura

Abbiamo pensato di consigliarvi sia frasi classiche, di grande effetto, che qualcosa di spiritoso che potete inviare agli amici con cui siete più in confidenza per strappargli un sorriso. Scopriamole insieme!

“Ti prego, mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!”, possiamo scrivere alle nostre amiche, fingendo che si tratti proprio della Befana.

“Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”: è un altro messaggio simpatico che di sicuro farà impazzire chi ha senso dell’umorismo.

“Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”, anche in questo caso ci sarà da ridere!

“Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”, un pensiero dolcissimo, non trovate?

“Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini… Buona Epifania!“: al pari di Babbo Natale, la Befana resta una figura capace di far sognare.

Se vogliamo restare sul semplice: “Tanti calorosi auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana porti solo dolcetti, amore e felicità”.

“Goditi la magia di questa splendida giornata, come quando eravamo bambini. Ti auguro tanto carbone, ma di quello dolce! Buona festa della Befana!“, è perfetto per i nostri vecchi amici. Di sicuro, quest’anno, i vostri auguri saranno originali e simpaticissimi!