Indimenticabile, ha segnato l’infanzia di molti di noi: che fine ha fatto la prima attrice di Mary Poppins?

Un capolavoro che ha fatto sognare i bambini per generazioni, uno dei primi film misti ad animazione che è riuscito ad incantare il mondo. Stiamo parlando del celebre e intramontabile “Mary Poppins”. Vi siete mai chiesti che fine abbia fatto la sua prima interprete?

Conosciamo tutti bene la storia. Una famiglia benestante che cerca una tata per due bimbi vivaci, un padre un po’ troppo rigido e burbero, uno spazzacamino dal cuore d’oro e lei, Mary Poppins, la “perfezione”. L’incanto è servito, ancora oggi.

A vestire per prima i panni della super tata, capace di trasformare anche le faccende più noiose, come riordinare, in una vera e propria magia c’era l’indimenticabile Julie Andrews. Un’icona del cinema, un’arista versatile e dal talento straordinario che spazia dalla recitazione al canto.

Per celebrare la sua sfavillante carriera, costellata, tra gli altri, da premio Oscar, Golden Globes e Grammy, non basterebbero certo poche righe. Ma che fine ha fatto oggi questa artista eccezionale?

Mary Poppins, che fine ha fatto la sua prima attrice?

Sono ormai oltre dieci anni che la talentuosa e iconica Julie Andrews, che ha fatto dei suoi ruoli una garanzia e delle sue interpretazioni perle del cinema e della musica, non appare sul grande schermo.

Ciò non significa, tuttavia, che abbia smesso di lavorare nel panorama artistico. Ciò che molti non sanno, infatti, è che la prima interprete di Mary Poppins è molto attiva anche nel campo del doppiaggio.

Per citare qualcuno dei suoi ultimi lavori basti pensare a “Cattivissimo me” o ad “Acquaman”. C’è però una chicca che riguarda Julie Andrews e che vi lascerà davvero a bocca aperta! Se vi dicessimo, infatti, che è la sua splendida voce a narrare una delle serie tv che stanno spopolando su Netflix negli ultimi tempi?

Tenetevi forte, perché solo pochi sono a conoscenza di questo dettaglio pazzesco! Avete presente la celebre e amatissima serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn? Esatto, stiamo parlando proprio di “Bridgerton”, che ha appassionato tutto il mondo con le prime due stagioni e di cui il pubblico aspetta trepidante l’arrivo della terza.

Ebbene, a dare voce al personaggio misterioso di Lady Whistledown, è proprio la straordinaria Julie Andrews! Che artista impareggiabile, una vera icona!