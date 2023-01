Perché “La Genovese” si chiama così? Origini e curiosità di una delizia napoletana

Quali sono le origini della squisita pasta alla Genovese, alcune curiosità su come è nata questa pietanza e perché si chiama in questo modo.

La Genovese è un piatto tipico della tradizione culinaria napoletana, uno squisito primo piatto che fa innamorare al primo assaggio. Si prepara con gli ziti spezzettati a mano, cipolle e carne di manzo, una cottura lunga che però consente di ottenere un risultato pazzesco.

In merito alle origini e alla storia di questo piatto le teorie sono molte, la più antica fonte risale al 1285, anno in cui è stato pubblicato il ‘Liber de coquina’. Si tratta di un libro scritto in latino volgare dedicato a Carlo II d’Angiò, la ricetta parla di un sugo preparato con la carta e la cipolla.

Un’altra ipotesi risale al periodo in cui si era affermate le Repubbliche Marinare in Italia. In quegli anni nacque un legame forte tra Napoli e Genova, i genovesi attraccavano al porto di Napoli. Prima di ripartire i marinari si riposavano e preparavano un piatto a base di cipolle e carne, una pietanza che però non era raffinata come quella di oggi. Prese da qui il nome ‘Genovese’, un ragù di cipolla preparato con un soffritto di carote e sedano e tagli di nobile carne.

Altre curiosità e ipotesi sull’origine della ‘Genovese’ napoletana

Un’altra teoria riguarda il fatto che a Napoli esisteva una strada denominata via dei Genovesi nell’area portuale. Lì c’erano diverse osterie e taverne gestite da ex marinai genovesi dove si poteva gustare anche una pietanza a base di carne, ancora nota a Genova.

Le teorie non sono però finite, una di queste riguarda un famoso chef di Napoli che a quanto pare diede vita alla Genovese, era noto a tutti come ‘o Genovese. Ad ideare questo piatto potrebbe essere stato anche un chef che nulla ha a che fare né con Napoli né con Genova. Deriverebbe infatti dal francese Geneve, la città svizzera Ginevra.

Nel 1837 è stato pubblicato a Napoli ‘La Cucina Teorica Pratica’. Diverse sono le vivande della ricetta ‘Genovese’, ma nessuna di queste sembra somigliare al condimento della pasta tipica napoletana.