L’attrice di Sissi parla della sua Imperatrice: chi è Dominique Devenport?

Sta appassionando i telespettatori con la sua interpretazione: chi è Dominique Devenport, l’attrice dell’Imperatrice Sissi?

Una serie tv in costume che sta facendo sognare il pubblico italiano. La storia narrata è quella dell’iconica imperatrice d’Austria, la bellissima e intramontabile “Sissi”. A vestirne i panni è una giovane attrice talentuosa, Dominique Devenport. Cosa pensa la splendida interpreta della sua controparte? Scopriamolo!

Bellissima, talentuosa e appassionata. Dominique è nata nel 1996 a Lucerna, in Svizzera. Fin da giovanissima si è appassionata al teatro, a partire dai tempi della scuola e la sua carriera è iniziata con la partecipazione a film e serie televisive per il piccolo schermo e qualche ruolo per il cinema.

Il ruolo di Sissi è sicuramente una svolta importante, una sfida e un’avventura. L’icona e il ricordo della celebre Imperatrice è ancora impresso nei cuori di moltissimi appassionati. Complici anche i vari film ispirati alla sua vita, primi tra tutti quelli che vedevano protagonista la magnifica Romy Schneider.

La stessa Dominique si è raccontata in un’intervista a “Sorrisi e Canzoni”, andiamo a scoprire cos’ha rivelato riguardo a questa straordinaria produzione.

Chi è Dominique Devenport: l’attrice che interpreta Sissi

La talentuosa e giovanissima interprete ha spiegato di aver fatto molte ricerche sull’Imperatrice per prepararsi a portarla sullo schermo, al fine di impersonarla al meglio. Questo, però, non significa che non abbia una sua visione di Sissi, che l’ha aiutata a darle vita, come lei stessa ha svelato.

Le è stato chiesto, infatti, se avesse visto i film ormai iconici con protagonista l’indimenticabile Romy Schneider e Dominique ha risposto con grande sincerità di aver atteso la fine delle riprese per farlo. Il motivo? Non voleva lasciarsi influenzare.

L’attrice ha spiegato che la “sua” Imperatrice è una persona “realistica”, poiché ne sono stati mostrati gli errori, le paure, le difficoltà che ha dovuto affrontare. Una donna che si è ritrovata sposata giovanissima all’Imperatore in un momento storico molto complicato.

Alla domanda riguardo a cosa rendesse Sissi tanto speciale e indimenticabile, l’attrice ha espresso un’opinione molto profonda e decisa. Ha spiegato che il fatto che l’Imperatrice si sia ribellata, abbia imposto la sua volontà, ha lottato per il proprio posto nel mondo è una cosa che le piace particolarmente. “È una ribelle” ha detto, “con una forte connessione con se stessa che combatte per quello in cui crede e per i suoi diritti”.