Epifania a Napoli | Stasera la Notte Bianca con tantissimi artisti

L’Epifania a Napoli si festeggerà con una serie di iniziative che culmineranno nella Notte Bianca: concerti gratuiti e mercatini costelleranno varie parti della città.

L’Epifania è una delle festività più amate dai bambini di Napoli e dai napoletani in generale, che soprattutto negli ultimi anni stanno riscoprendo le vecchie tradizioni legate alla Befana.

L’Epifania 2023 a Napoli sarà un’occasione davvero speciale perché, oltre al consueto mercatino in Piazza Mercato, dove si è tenuta la Fiera del Giocattolo, ci saranno diversi eventi gratuiti che coinvolgeranno gli artisti più amati della città.

Notte Bianca a Napoli: tutti gli eventi di un’Epifania in Musica

In Piazza Mercato alle 21.00 di stasera 5 Gennaio 2023 si terrà il Concerto di Valentina Stella.

Famosa per le sue struggenti interpretazioni del repertorio classico napoletano, Valentina Stella accompagnerà i cittadini fino alla sera inoltrata, quando sarà il momento di dirigersi verso casa per aspettare l’arrivo della Befana.

E se ci fosse qualche “befana ritardataria” si potranno acquistare giocattoli e dolciumi alle bancarelle che rimarranno aperte fino a tardi per celebrare l’ultima notte del week end dell’Epifania.

Nel Quartiere Sanità invece la Notte Bianca dell’Epifania 2023 sarà molto più affollata. La festa comincerà fin dal pomeriggio, cioè dalle 18.00 in Piazza Sanità e si andrà avanti fino alla mezzanotte.

Alle 18.00 partirà il DJ set di Angelo Colasurdo in Via della Misericordiella e quello di Roberto Biccari in Via Fuori Porta San Gennaro.

Alla stessa ora in Via Gradoni di Capodimonte si ballerà con Mario Zurzolo, Giuseppe Fanza, Just Dance, Antonio Pollice, Velasquez, Lina De Magistris e Fire of Dance.

Alle ora 19:00 nella Chiesa di Santa Maria dei Vergini il Peter’s Gospel Choir si esibirà nello spettacolo Let It Shine, mentre in Via Vergini 55 partirà l’evento Quartiere Latino.

Tra le 18.00 e le 20.00 suoneranno invece 2 famose bande itineranti di Napoli: quella della Madonna dell’Arco e la bateria Pegaonda, che da anni porta a Napoli il sound del samba brasiliano.

Per chi volesse continuare a immergersi nei ritmi del samba, alle 21.30 in Piazzetta Cruciferi suoneranno i Galera de Rua, un’altra famosa formazione napoletana di percussionisti.

Alla stessa ora, in Via Cristallini 78 l’attrice Tiziana Tirrito si esibirà nello spettacolo “‘A Janara, cunti e fattarielli per gruossi e piccirilli”.

Il cuore della manifestazione, però, sarà Piazza Sanità, dove si avvicenderanno grandi nomi della musica napoletana contemporanea.

Gli artisti che compongono la lineup dell’evento, presentato dagli speaker di Radio Marte sono:

99 Posse

Valerio Jovine

Foja

Rosario Miraggio

Pepp Oh

Gianni Simioli

Gli spettacoli andranno avanti fino a mezzanotte.