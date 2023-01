Tutto il tifo contro il Napoli: oggi il pubblico sarà il dodicesimo in campo, ecco perché

Ricomincia la stagione della Serie A dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale, e il Napoli si trova subito a dover affrontare l’Inter in una trasferta insidiosa, mentre mezza Italia fa il tifo contro i partenopei.

A Milano il tifo nerazzurro cercherà di caricare l’Inter durante la sfida fondamentale contro il Napoli: senza una vittoria, per la squadra di Simone Inzaghi si spegnerebbero quasi tutte le speranze di tornare in testa alla classifica.

Nell’ultimo mezzo secolo il Napoli ha battuto l’Inter a San Siro soltanto tre volte. Le statistiche spaventano quindi i capolisti partenopei. E c’è anche un’altra variabile storica che sembra giocare contro la squadra allenata da Luciano Spalletti. Anche negli anni gloriosi di Maradona, cioè nelle stagioni dei due scudetti vinti, i partenopei sono stati sconfitti in entrambe le trasferte contro l’Inter. In più, gli scaramantici tifosi napoletani temono il cattivo influsso del tifo a sfavore congiunto di tutte le avversarie storiche.

Anche i supporter del Milan e della Juve, seppur di malavoglia, faranno il tifo contro il Napoli stasera. Se il Napoli vincesse, infatti, per tutti diventerebbe più difficile mirare a riaprire il campionato. Ecco perché quasi tutti sperano in una vittoria dell’Inter.

Parlando di superstizione, i napoletani hanno anche paura di una tradizione non fortunata che sembra perseguitare la squadra azzurra da anni… Nel periodo invernale, per il Napoli c’è sempre stato un calo nei risultati e nelle prestazioni. Quindi molti fan della squadra campana temono che quest’anno la sciagura si possa ripetere. Di solito la maledizione colpisce la squadra subito dopo le Feste. E così, dopo una prima parte di campionato di grandi soddisfazioni, al Napoli capita sempre di inciampare o di perdersi.

Tutto il tifo contro il Napoli: perché in Italia stasera si supporta l’Inter

Alle 20:45 il Napoli sarà dunque chiamato a lottare non solo contro l’Inter ma anche contro il tifo avverso di milioni di appassionati di calcio e contro una tradizione sfortunata. Dal punto di vista sportivo, entrambe le squadre arrivano non al 100%.

Il Napoli non ha brillato durante le amichevoli della sosta. L’Inter, invece, ha perso negli ultimi giorni un uomo chiave come Brozovic e si trova a dover giocare in attacco con la coppia poco rodata Lukaku-Dzeko.

Chi vincerà la super-sfida del 4 gennaio? Se il Napoli sarà confermare quanto ha fatto vedere nelle scorse partite, probabilmente non ci sarà gara. Ma tutto è stato messo in discussione dal lungo stop forzato. Come si dice spesso, sarà come ripartire da zero.

Le formazioni hanno dovuto ritrovare forma e affiatamento durante una preparazione anomala, in mancanza di molti calciatori impegnati nei Mondiali. E differenti sono allo stato attuale gli affaticamenti e i ritmi delle due squadre.

Il tifo è una variabile importante, per quanto riguarda lo stadio e l’atmosfera che circonderà i giocatori in campo. Sull’influenza buona o cattiva espressa dai tifosi lontani da San Siro è difficile esprimersi…