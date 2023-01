Qual è la malattia di Antonino Spinalbese e cosa c’entra con l’uscita dal GF VIP?

By

Si parla molto, in questi giorni dell’uscita dalla casa del GF VIP da parte di Antonino Spinalbanese, scopriamo i dettagli

Continua ad appassionare il pubblico la nuova edizione del GF VIP, straordinariamente longeva, che vede protagonisti personaggi che hanno saputo conquistare la simpatia dei telespettatori fin dal loro ingresso. Cosa sta succedendo ad Antonino Spinalbanese e perché si parla della sua uscita dalla casa?

Uno dei protagonisti di questa edizione è senza dubbio l’affascinante Antonino Spinalbanese. Lo abbiamo conosciuto qualche anno fa come compagno della celebre showgirl Belen Rodriguez, col quale ha avuto una splendida bambina, la piccola Luna Marie.

Dopo che la rottura della coppia, il giovane ex haristylist ha voluto preservare la sua privacy e si è dedicato soprattutto a se stesso e alla sua bimba. L’approdo ad al GF VIP ha dato modo al pubblico di scoprire nuovi lati del suo carattere, oltre che di imparare a conoscerlo davvero.

In questi giorni si parla del suo allontanamento dalla casa a causa di problemi di salute, sebbene per molti non sia ancora chiaro cosa stia succedendo. Cerchiamo allora di capirlo.

Antonino Spinalbanese, perché ha lasciato la casa del GF VIP: si tratta di una cosa momentanea?

Ebbene, a proposito di quanto accaduto si rincorrono e sovrappongono ipotesi e interrogativi. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a riguardo. Chi segue con passione il GF VIP saprà bene che qualche tempo fa Spinalbanese ha avuto un malore in casa.

Lui stesso ha poi spiegato ai suoi compagni d’avventura di avere una cisti, motivo per il quale sembrerebbe che la produzione abbia acconsentito ad un suo momentaneo allontanamento affinché possa sottoporsi ad un’operazione.

Niente è ancora stato confermato, ma questa è sicuramente tra le ipotesi più avallate. Sebbene allo stato attuale non ci siano ancora stati annunci ufficiali, a parte quello in cui veniva comunicato il suo temporaneo allontanamento per accertamenti medici, dunque, Antonino dovrebbe rientrare nella casa a stretto giro.

Molti, però, si interrogano a proposito della sua malattia, di cui lui stesso ha raccontato prima di diventare un concorrente del celebre reality. L’ex hairstylist, infatti, avrebbe spiegato di essere affetto da una malattia autoimmune legata al pancreas.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni un posto al sole, giovedì 5 gennaio: Alice non si arrende, scelte pericolose per conquistare Nunzio

Per questo motivo ha affrontato un periodo molto difficile lo scorso anno e ha dovuto lavorare duramente e tenere duro per riuscire a tornare alla “normalità” e imparare a convivere con questa nuova realtà.

Il pubblico è ovviamente molto affezionato a lui, per questo segue con interesse e passione il suo percorso nella casa. Non rimane che attendere un annuncio ufficiale da parte del reality.