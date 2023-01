Inter-Napoli, diretta e streaming: dove vedere il big match di Serie A

Si avvicina il giorno del ritorno della Serie A con il big match fra Inter e Napoli. Dove poter vedere la diretta in tv o in streaming?

Il 4 gennaio torna la Serie A. E moltissimi italiani attendono con ansia la sfida fra l’Inter, a caccia di un rilancio in campionato dopo la non esaltante prima parte della stagione, e il Napoli capolista.

La squadra allenata da Luciano Spalletti arriva alla trasferta di Milano sapendo che in caso di successo potrebbe seriamente ipotecare la vittoria del campionato, comunque tenere lontana dalla vetta una delle avversarie più attrezzate. L’Inter, invece, deve battere a ogni costo i campani per tenere ancora vive le speranze Scudetto.

Dopo più di un mese di sosta per i Mondiali di calcio in Qatar, c’è tanta voglia di Serie A. E il rientro sarà di certo speciale con la sfida fra Inter e Napoli. Una partita fondamentale in ottica Scudetto. Solo con una vittoria convincente i nerazzurri potrebbero rimettersi in gioco per la testa del torneo, mentre a Napoli già si sogna il terzo Scudetto della storia.

L’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2. Onana fra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. A centrocampo Calhanoglu, Barella e Brozovic. In attacco Dzeko e Lukaku. L’unico grande dubbio riguarda Brozovic, che potrebbe essere sostituito da Asllani.

Il Napoli opterà per un 4-3-3. Formazione: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Per Spalletti il dubbio dell’ultima ora riguarderà la tenuta fisica di Kvara.

Dove vedere Inter Napoli?

Il pubblico potrà vedere Inter-Napoli, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affronteranno per la sedicesima giornata di campionato mercoledì 4 gennaio alle 20:45. La telecronaca di DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per poter seguire la sfida è dunque necessario scaricare l’app DAZN, che è disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Bisogna poi registrarsi e abbonarsi. Il costo del servizio è di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus.

L’incontro di San Siro sarà visibile anche su Sky per tutti coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.