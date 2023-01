Inizio di Campionato 2023 | Come andrà il Napoli? Ce lo dice la storia

Campionato di calcio 2023, la pausa sta per terminare e i tifosi del Napoli non vedono l’ora di scoprire cosa succederà, quali sono i pronostici

Dopo la pausa per il mondiale sta per ricominciare il Campionato 2023, il Napoli si prepara a tornare in campo con grande impegno e positività. Fino ad ora la squadra di Spalletti ha conquistato ottimi risultati, i calciatori della squadra ‘azzurra’ continuano ad impegnarsi per conquistare la vittoria dello scudetto.

La pausa per i Campionati del mondo è durata circa due mesi e in moltissimi sono curiosi di scoprire come il Napoli ripartirà. A breve dovrà scontrarsi con l’Inter, al momento il trend per gli azzurri è positivo ma non è certo possibile sapere con certezza cosa succederà in campo.

È chiaro che ogni annata è diversa e paragonarla a quelle passate non può dare certezze. In molti si stanno però chiedendo come ripartirà il Napoli a gennaio, per cercare di capire cosa potrebbe succedere ripercorriamo le prime gare del nuovo anno delle annate passate dal ritorno in Serie A.

Napoli, come sono andate le prime partite di gennaio negli anni passati

(4 gennaio) Napoli 1986-87. La Fiorentina ha vinto contro il Napoli con un punteggio di 3-1.

(7 gennaio) Napoli 1989-90. Il Napoli ha vinto contro l’Ascoli con un punteggio di 1-0.

Napoli 2007-08 (13 gennaio), il Milan ha vinto contro il Napoli con un punteggio di 5-3.

Napoli 2008-09 (11 gennaio), il Napoli ha vinto contro il Catania con un punteggio di 1-0.

(6 gennaio) Napoli 2009-10. Il Napoli ha vinto contro l’Atalanta con un punteggio di 2-0.

(6 gennaio) Napoli 2010-11. L’Inter ha vinto contro il Napoli con un punteggio di 3-1.

Napoli 2011-12 (8 gennaio), il Napoli ha vinto contro il Palermo con un punteggio di 3-1.

Napoli 2012-13 (6 gennaio), il Napoli ha vinto contro la Roma con un punteggio di 4-1.

(6 gennaio) Napoli 2013-14. Il Napoli ha vinto contro la Sampdoria con un punteggio di 2-0.

(6 gennaio) Napoli 2014-15. il Napoli ha vinto con il Cesena con un punteggio di 4-1.

Napoli 2015-16 (6 gennaio), il Napoli ha vinto contro il Torino con un punteggio di 2-1.

Napoli 2016-17 (7 gennaio), il Napoli ha vinto contro la Sampdoria con un punteggio di 2-1.

(6 gennaio) Napoli 2017-18. Il Napoli ha vinto contro il Verona con un punteggio di 2-0.

(20 gennaio) Napoli 2018-19. Il Napoli ha vinto contro la Lazio con un punteggio di 2-1.

Napoli 2019-20 (6 gennaio), l’Inter ha vinto contro il Napoli con un punteggio di 3-1.

Napoli 2020-21 (3 gennaio), il Napoli ha vinto contro il Cagliari con un punteggio di 4-1.

(6 gennaio) Napoli 2021-22. Il Napoli ha pareggiato con la Juventus con un punteggio di 1-1.

Sono state tante le vittorie conquistate dal Napoli durante la prima partita di Campionato di gennaio nelle precedenti annate, con l’Inter ha però perso per ben due volte. Il 4 gennaio 2023 a Milano si svolgerà la partita Inter-Napoli alle 20.45, questa volta chi si aggiudicherà la vittoria? Potrebbe anche esserci un pareggio, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.