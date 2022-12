Truffa Avatar 2, Italia devastata dalle truffe online | non cascateci!

Avatar 2 ha fatto veramente bingo al cinema, sale piene e chi ancora non l’ha visto farà fatica anche solo a poter immaginare di farlo. Un successo incredibile che ha portato i soliti furbetti anche a scendere in campo con qualche truffa poco accettabile.

Sui social network, negli ultimi giorni, sono arrivate delle denunce di molti utenti preoccupati che hanno voluto mettere in guardia le persone. Sono annunci in un certo senso disperati di chi ha avuto problemi e non vorrebbe che ne avessero gli altri.

Nel 2009 usciva il primo capitolo di Avatar diretto da James Cameron e vero successo interplanetario. Un tale impatto che riuscì a portarsi a casa tre Premi Oscar e a dominare la scena del box office per mesi. Un progetto che aveva stupito anche perché accompagnato da un marketing pre-uscita davvero impressionante.

Il regista di Titanic riusciva così a mettere a segno un altro clamoroso centro in una carriera dominata da grandi traguardi come quello siglato grazie all’uscita dei due Terminator, film rivoluzionari e con un Arnold Schwarzenegger straordinario. Così il pubblico iniziava ad ammirare un regista che piano piano si è imposto all’attenzione del mondo e che ha realizzato dei lavori davvero incredibili. E ora? La truffa dei fine anno per Avatar 2 corre sul filo del web.

Avatar 2, la truffa di fine anno

Potremmo chiamarla truffa di fine anno quella di Avatar 2 anche se molto probabilmente continuerà anche nel corso delle prime settimane del 2023. Fatto sta che da quando, alla fine dell’ottocento, è stato inventato il cinema, non è mai accaduta una cosa del genere. Le sale strapiene hanno portato i soliti furbetti a inventarsi stratagemmi per fare soldi facili. È così che sulla rete circola la promessa di poter vedere il film in maniera totalmente gratuita in streaming.

Già questo è un modo illegale di assistere a un film anche se purtroppo la rete ne è piena. Qui sono andati oltre visto che viene chiesto agli utenti una registrazione chiedendo anche di inserire una carta per un abbonamento che a pochi euro permette le prime visioni. Così sono arrivate le prime vittime che si sono trovate a dover perdere delle cifre considerevoli senza inoltre poter guardare il film tanto atteso. Il consiglio è quello di rimanere nella legalità e trovare la sala e il cinema che vi dia la possibilità di assistere a questo film oppure aspettare qualche mese quando sarà disponibile in streaming ma su una delle piattaforme legali che conosciamo.