Massimo Boldi, com’è morta sua moglie Maria Teresa Selo

Maria Teresa Selo, moglie di Massimo Boldi è morta in circostanze dolorose, lasciando un grande vuoto nel cuore del marito.

In passato il noto ed amatissimo attore Massimo Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo, rimase però vedovo nel 2004. Con lei ha condiviso non solo un grande amore ma anche un grande dolore a causa della sua malattia.

La moglie del famoso comico e attore per dieci lunghi anni ha fatto i conti con una malattia, lui però non ha mai voluto rivelare i dettagli di quella dolorosa e difficile esperienza. La Selo era originaria di Napoli, ma non si sa molto su di lei.

Maria Teresa Selo e Massimo Boldi erano convolati a nozze nel 1973, dal loro amore sono nate le figlie Micaela, Manuela e Marta. La moglie dell’attore e comico aveva 47 anni quando è morta. Dopo la scomparsa della donna Boldi ha dovuto fare i conti con un grande dolore, ci sono state però anche incredibili gioie nella sua vita. Nel 2002 è infatti diventato nonno per la prima volta del piccolo Federico, figlio di Micaela Boldi. Dal 2016 al 2019 sono invece nati i nipoti Vittoria Marisa e Leonardo, figli di Manuela Boldi.

Com’è morta la moglie di Massimo Boldi?

In passato Massimo Boldi ha raccontato che fu un vero e proprio colpo di fulmine con la moglie durante il loro primo incontro. Lui non era ancora famoso, lavorava in un locale come cameriere, la Selo catturò subito la sua attenzione quando entrò. A detta sua anche la moglie rimase subito colpita, fu proprio lei ad avvicinarsi a lui. L’attore ha fatto sapere che la sua ‘Marisa’ prese in mano le redini della situazione risparmiandogli l’angoscia di fare il primo passo.

Maria Teresa Selo è morta a causa di un cancro al fegato, malattia che l’ha fatta soffrire per molti anni. Quando è scomparsa Boldi è caduto in una profonda depressione, con il passare del tempo è pian piano riuscito ad andare avanti ma il ricordo della moglie è indelebile.

In questi anni Massimo Boldi è stato sentimentalmente legato ad altre donne, ma in più occasioni ha rivelato che si sente ancora in contatto con la moglie, come se il suo spirito continua a stargli accanto.