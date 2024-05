Conte-Napoli, vogliono che salti tutto: tifosi distrutti

Il Napoli è al lavoro per chiudere l’ingaggio di Antonio Conte e del suo staff, ma i tifosi partenopei sono distrutti per alcune dichiarazioni rilasciate in giornata.

Il Napoli ha chiuso il suo campionato con il pareggio rimediato domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti già salvo. Una volta terminata la gara contro i pugliesi, i tifosi presenti all’impianto di Fuorigrotta hanno fischiato e criticato sia la squadra che il presidente Aurelio De Laurentiis.

La stagione di quest’anno da parte del Napoli, di fatto, è stata davvero fallimentare. Nessuno si aspettava che si potesse ripetere lo scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, ma neanche che si terminasse questo campionato fuori dalle coppe europee (cosa che non accadeva dalla bellezza di 14 anni) e così giù in classifica, esattamente al decimo posto.

Proprio per risollevare tutto l’ambiente partenopeo, Aurelio De Laurentiis si è messo al lavoro per cercare di prendere un allenatore che riporti il suo Napoli nelle posizioni di vertice del campionato di Serie A. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, il quale sembra prossimo ad accordarsi con il patron partenopeo. Anche se bisogna segnalare delle dichiarazioni sull’arrivo del tecnico pugliese nella città partenopea che hanno spiazzato un po’ tutti.

Carlo Alvino spiazza tutti: “Una parte della tifoseria azzurra spera che Conte non arrivi per poi attaccare De Laurentiis”

A darle, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli'(l’ex radio ufficiale del Napoli’, è stato Carlo Alvino: “Bisogna dire che c’è una parte della tifoseria azzurra che vuole il mancato arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Tutto questo non perché non credano nelle qualità del tecnico, anzi”.

Il noto giornalista partenopeo ha poi concluso il suo intervento su questa vicenda che ha davvero sorpreso tutti: “Essendo Antonio Conte un allenatore di assoluto valore, infatti, queste persone sperano che salti il suo ingaggio, perché potranno attaccare la società, potendo affermare così che non è arrivato perché Aurelio De Laurentiis non ha cacciato i soldi”.

Nel frattempo, al netto di queste dichiarazioni, Antonio Conte è al lavoro per allestire il suo Napoli. Come riportato dalla ‘RAI’, infatti, il tecnico pugliese avrebbe indicato in Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo i perni su cui basare la costruzione del suo team per la prossima stagione.