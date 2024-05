Roland Garros, accusa gravissima: c’è l’annuncio ufficiale

L’accusa gravissima è arrivata proprio in queste ore ed ha causato il caos: annuncio ufficiale sul Roland Garros.

Il Roland Garros è entrato nel pieno del suo svolgimento. Parliamo di uno dei tornei più attesi di tutta la stagione, in grado di catalizzare l’attenzione anche di coloro i quali non sono notoriamente appassionati di Tennis. Storia, tradizione ed il fascino della terra rossa che per alcuni tennisti rappresenta El Dorado, mentre per altri è un ostacolo molto difficile da superare.

Insomma, a Parigi tutto diventa possibile ed è per questo che i tifosi sono cosi affezionati ad un torneo che ha visto grandi campioni diventare celebri ed entrare nella storia, come accaduto a Rafael Nadal, o ancora altri alla ricerca di una vittoria iconica come Novak Djokovic, campione in Francia col Roland Garros soltanto quattro volte.

C’è da divertirsi, senza dimenticare quelli che sono i campioni che adesso stato catturando la scena: il nostro Jannik Sinner spera di arrivare il più lontano possibile, magari in una finale da giocare per portare a casa l’ambito trofeo. Non sarà semplice, considerando la mole di talento che si erge e si ergerà su Parigi da qui ai prossimi giorni.

Detto questo, in questi giorni c’è da sottolineare un clima molto caldo in quel di Parigi, e non parliamo di temperature: il pubblico del Roland Garros è sempre stato particolarmente caldo, ma stavolta si è dovuto arriva ad un annuncio molto importante.

Roland Garros, tensione e polemica: arriva l’annuncio ufficiale

Quando si va oltre è giusto che c’è chi sia in grado di farlo notare. Ed è così accaduto che durante la partita tra David Goffin e Giovanni Mpetshi Perricard, infatti, il pubblico si sia spinto oltre: il tennista belga dopo la vittoria ha addirittura affermato di aver ricevuto, oltre agli insulti, anche sputi in faccia. Un marasma che ovviamente gente ombre sul torneo, e che hanno portato addirittura all’intervento della direttrice.

Amelie Mauresmo, direttire del Roland Garros, ha parlato ai microfoni dell’Equipe, soffermandosi proprio su questa questione e facendo un annuncio molto importante al riguardo: “Si è superato il limite, bisogna avere rispetto per il tennista e per il gioco. Insulti, oggetti lanciati e altro, non accetteremo nulla di tutto ciò e ho dato alla sicurezza istruzioni ben chiare e non ci saranno più esitazioni”, ha detto senza mezzi termini Mauresmo.

“Voglio mantenere entusiasmo attorno al gioco e niente più. Come garantirò tutto ciò? Ho passato diverse istruzioni agli arbitri di sedia che devono essere davvero reattivi e notare ogni cosa”, ha ancora detto la direttrice del Roland Garros. Un chiarimento netto che dovrà essere da monito serio per vigilare su quello che accade sugli spalti durante le partite.