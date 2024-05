Uomini e Donne, sono tornati insieme: esultano i fan

Nonostante la conclusione del programma, tanti fan di Uomini e Donne hanno esultato per una notizia che riguarda una vecchia del format creato da Uomini e Donne.

La stagione televisiva 2023/24, di fatto, è ormai terminata. Con la fine del mese di maggio, infatti, i canali principali della televisione italiana stanno iniziando a modificare i propri palinsesti. Nelle prossime settimane, di fatto, cominceranno i format che, di solito, vanno in onda nelle settimane estive.

Mentre tra i programmi che hanno chiuso la propria annata bisogna inserire Uomini e Donne. Il format di Maria De Filippi, infatti, ha trasmesso la sua ultima registrazione venerdì scorso e tornerà, ovviamente, a settembre. Anche quest’anno, di fatto, questo show televisivo è stato il re degli ascolti del primo pomeriggio, riuscendo a battere sia i programmi concorrenti della Rai che di La7.

Anche questa stagione di Uomini e Donne, infatti, ha regalato delle storie che appassionato milioni e milioni di persone: dal trono classico di Ida Platano (terminato non nel migliore dei modi a causa delle tante segnalazioni sul suo corteggiatore Mario Cusitore) alle ‘classiche’ storie d’amore che nascono nel trono classico. Tuttavia, in attesa della nuova stagione, a far notizia in questi ultimi giorni è stata una ‘vecchia’ coppia del programma di Mediaset.

Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ‘pescati’ insieme per le strade del centro di Milano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati ‘pescati’ insieme per le strade del centro di Milano da un gruppo di fan. Questi ultimi, infatti, hanno pubblicato un video sui social, diventato subito virale, in cui c’è l’ex corteggiatore che coccola il cane di Nilufar Addati. I due, quindi, hanno fatto pace dopo una serie di litigi e discussioni.

In tanti, una volta che hanno visto il video, hanno esultato, visto che hanno pensato subito ad un ritorno ad una delle coppie più famose di Uomini e Donne. Tuttavia, questo video non certifica il tentativo dei due di rifidanzarsi. Se veramente fossero tornati insieme, di fatto, Nilufa Addati e Giordano Mazzocchi non perderebbero tempo ad annunciarlo ai loro tantissimi fan. I due, quindi, sono tornati in ottimi rapporti, anche se in tanti sperano ancora in un ritorno di fiamma.