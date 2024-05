Melissa Satta, è tutto vero: Berrettini è solo un ricordo, un altro uomo nella sua vita

Melissa Satta, adesso è tutto vero: c’è un altro uomo nella sua vita ed è anche molto famoso, è stata svelata tutta la verità.

Tra le donne più chiacchierate degli ultimi anni, non manca di certo Melissa Satta, ad oggi una delle showgirl più apprezzate nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata ormai diversi anni fa ed ha avuto diversi punti di svolta molto interessanti. Il mondo della televisione ha imparato ad apprezzarla, cosi come quello del calcio visto che spesso Melissa si è ritrovata proprio all’interno di programmi legati proprio al pallone.

Certo, anche il Tennis ha avuto un ruolo importante nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni. Ovvio che la storia con Matteo Berettini sia ancora caldamente al centro del chiacchiericcio attorno a Melissa, considerando anche quanto la Satta abbia sofferto nel corso di questi anni. Si, perchè la sua storia non si può di certo dire sia stata sempre serena e bene accolta dal pubblico.

E’ stata la stessa showgirl a parlarne recentemente nel corso di un’intervista a ‘Vanity Fair’ durante la quale Melissa ha proprio fatto capire quanto per mesi lei abbia dovuto ingoiare rospi pesantissimi proprio a causa di quello che si diceva attorno alla sua relazione con Berrettini.

“Mi hanno accusata di aver fatto finire la sua carriera, hanno usato parole violente”, ha detto molto chiaramente la Satta. “Siamo entrambi personaggi pubblici ed è normale che se ne parli. Per tanti mesi sono stata in silenzio, ho le spalle larghe ma ora basta”, le sue parole.

Melissa Satta, Berrettini è solo un ricordo: c’è un altro uomo nella sua vita

Non sarà stato sicuramente facile andare a sopportare l’odio social piovuto su di lei e Matteo. Adesso le cose sono cambiate, Melissa ed il tennista italiano non stanno più insieme da qualche tempo e lei ha cambiato decisamente vita. C’è un altro uomo nella vita della Satta, e questi è anche un personaggio noto per aver frequentato un’altra donna molto famosa nel mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis: come raccontato dal settimanale ‘Chi’, infatti, i due sarebbero andati insieme in Sardegna e proprio Carlo avrebbe conosciuto la famiglia dell’ex velina. Insieme a lei, tra l’altro, anche il figlio Maddox avuto dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

Un viaggio che sa di nuovo inizio per Melissa e Carlo, soprattutto dopo la fine delle rispettive relazioni che sono state tanto chiacchierate in questi anni.