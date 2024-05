‘Amici’, dopo la finale arriva la sentenza: che bordata alla vincitrice Sarah

Parole al veleno contro l’ultima vincitrice di ‘Amici’, Sarah Toscano. Arrivano da un’ex insegnate della trasmissione di Maria Di Filippi.

La vittoria di Sarah Toscano per l’ultima edizione di ‘Amici’, ha senza dubbio creato un grande dibattito sui social. In molti, infatti, hanno guardato con freddezza il successo arrivato per la giovanissima cantante che è riuscita a portare a casa un risultato straordinario, frutto evidentemente di un grande lavoro fatto proprio all’interno della scuola.

Si, perché Sarah è entrata nel programma con basi veramente scarsissime, ma al tempo stesso mostrando un talento straordinario che l’ha portata ad essere amata dal pubblico. Si, perchè in fin dei conti anche il pubblico si è espresso durante la finale e l’ha decretata meritevole di alzare la Coppa finale.

Un apprezzamento delle persone a casa che è stato sicuramente dettato anche dal percorso molto importante fatto da Sarah all’interno della scuola di ‘Amici’: i miglioramenti per quanto riguarda il suo stile, la sua voce e la padronanza di questa, sono stati evidenti e sottolineati praticamente da tutti. Questa una chiave che ovviamente permette ad ‘Amici’ di guarda al futuro con fiducia.

La vittoria di Sarah è la dimostrazione di come chiunque possa vincere il programma pur mettendosi in gioco e lavorando duramente per raggiungere dei risultati. Certo, si va sempre alla ricerca di quello che possa essere un talento, seppur anche grezzo.

Sarah Toscano, Grazia Di Michele non ci sta: frecciata al veleno

Come detto, c’è stato anche chi ha criticato la vittoria di Sarah. Il motivo? Non essere ancora pronta per riuscire a trovare una propria dimensione nel mondo della musica. Lei è giovanissima e dunque le servirà tempo per provare a darsi una possibilità tra i cantanti più famosi della scena musicale italiana: c’è da lavorare, questo era chiaro fin dal principio.

Eppure, c’è chi come Grazia Di Michele, ex insegnate della scuola di ‘Amici’, ci ha tenuto a sottolineare quanto la vittoria di Sarah vada contestualizzata e come la giovane cantante sia ancora in una fase molto embrionale della sua carriera.

“È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione”, ha detto Grazia con le dichiarazioni riportate da ‘FanPage’. “Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘Sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting”, ha ancora detto la Di Michele.

Poi la chiosa, con quello che viene eletto di fatto come il suo preferito dell’edizione appena terminata del programma: “Chi mi piace? Holden. Ha delle carte”.