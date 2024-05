Sarah Toscano, dopo ‘Amici’ l’assurda rivelazione: l’ha pensato davvero

La rivelazione dopo la finale di ‘Amici’ ha spiazzato tutti: Sarah Toscano si è lasciata andare ed ha lasciato tutti senza parole.

Sarah Toscano ha vinto amici ed è diventata una delle più giovani ad aver vinto e portato a casa un premio ambizioso, all’interno di un programma iconico. La sua voglia di crescere è stata alla base di questo percorso di crescita straordinario.

La vittoria nella finalissima contro la ballerina Marisol ha di fatto messo i puntini su quelle che sono diventate delle skills conquistate nel corso del suo percorso. Anche i professori hanno ovviamente esultato per la sua vittoria, segnale di quanto ‘Amici’ sia diventato un programma che davvero riesce a forgiare nuovi talenti.

Sarah è soltanto un esempio attraverso il quale si può osservare quanto i talent siano ancora centrali all’interno del panorama televisivo italiano, al netto della concorrenza e di quelli che sono stati alcuni flop registrati nel corso degli anni.

Certo, il percorso è stato tutt’altro che semplice: la stessa cantante, anche durante la finale, ha fatto presente quanto nel corso dei mesi non sia stato sempre semplice tenere botta. Proprio in queste ore pè stata lei stessa a fare una rivelazione importante sul suo percorso.

Sarah Toscano, la rivelazione dopo ‘Amici’

Bellissima e dal talento straordinario, Sarah ha convinto tutti e l’ha fatto mostrando chiaramente delle qualità che per alcuni sono fuori dal comune. Non solo: lo studio, l’applicazione e le capacità di apprendimento hanno giocato un ruolo fondamentale.

La stessa Sarah ha parlato cosi nel corso di un’intervista riportata da ‘IlSussidiario.net’, dove si è lasciata andare ad una rivelazione molto particolare: “Ora faccio un’ammissione, una volta ho davvero pensato che sarei uscita”, ha spiegato Sarah spiazzando tutti.

“C’è stata la serata della semifinale dove sono arrivata al ballottaggio con Mida. Ecco, lì per un istante ho pensato ‘ok è fatta esco’”, ha ancora detto la cantante che mostra ancora quanto abbia necessità di credere nei suoi mezzi e soprattuto assumere maggiore consapevolezza.

“Mi sembrava strano, impossibile, che tutti noi sei della semifinale arrivassimo anche in finale. Anche se in casetta qualcuno diceva ‘dai che arriviamo tutti e sei in finale’”, ha ancora detto la Toscano. Insomma, dichiarazioni molti particolari che lasciano trasparire molto chiaramente il sentiment della stessa Sarah anche dopo la fine del programma.