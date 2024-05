Kvaratskhelia-Napoli, che mazzata: c’è l’offerta, ora l’addio è possibile

In casa Napoli, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Conte e De Laurentiis, ci sono delle dichiarazioni sul futuro di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha chiuso la stagione con il pareggio di domenica scorsa contro il Lecce di Luca Gotti. Con questo risultato, di fatto, gli azzurri hanno ufficializzato la mancata partecipazione alle competizioni europee, cosa che non accadeva dalla bellezza di 14 anni. Una volta archiviato questo campionato così tragico, Aurelio De Laurentiis è sulle tracce del nuovo allenatore del suo club.

Il nome più caldo, almeno fino a questo momento, è sicuramente Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, sembra essere intenzionato ad accettare la proposta di Aurelio De Laurentiis. Proprio quest’ultimo, nel corso del convegno di ieri ‘L’Italia è un paese razzista’, ha dichiarato che ci vorranno dieci giorni per il nuovo allenatore, ma c’è la forte sensazione che si possa chiudere il tutto qualche giorno prima.

Il Napoli, oltre al nuovo allenatore, dovrà cambiare molti giocatori dell’attuale rosa. Tra i sicuri partenti, di fatto, bisogna sicuramente inserire calciatori cardini dello scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti, ovvero Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Tuttavia, a sorpresa, a questi potrebbe aggiungersi Khvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, l’agente di Kvaratskhelia gela i tifosi azzurri: “C’è l’offerta del PSG, dipenderà tutto da De Laurentiis”

Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta.ge’: “ Ser posso confermare l’Interesse dall’Arabia Saudita per Kvara? Non è vera questa voce. C’è, invece, l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende da cosa deciderà il Napoli ed il suo presidente”.

Queste parole del procuratore dell’agente di Kvaratskhelia, di fatto hanno messo nel terrore i tifosi azzurri che, dopo Osimhen e Zielinski, sperano di non perdere un altro campione. Il PSG, dunque, spera di arrivare al georgiano per sostituire Kylian Mbappé , che andrà nel Real Madrid dell’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti.

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il PSG è pronto ad offrire ben 100 milioni di euro al Napoli per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia, De Laurentiis e Conte difficilmente lasceranno andare via anche il georgiano. La loro intenzione, infatti, è quella di costruire la squadra dell’anno prossimo intorno a lui.