Stefano De Martino, rivelazione impensabile: spunta un altro tradimento!

Stefano De Martino e la rivelazione che ha lasciato i suoi fan davvero senza parole: spunta un altro tradimento!

Che Stefano De Martino sia destinato a diventare uno dei volti più importanti nel mondo dello spettacolo, questo è dato ormai incontrovertibile. La dimostrazione lampante si è avuta nelle ultime settimane quando attorno al ‘Festival di Sanremo’ si è acceso un chiacchiericcio mediatico molto importante: l’addio di Amadeus ha destabilizzato tutto ed ovviamente la RAI è andata alla ricerca di quello che potesse rappresentare un degno sostituto.

Il nome di Stefano De Martino è stato accostato all’evento in maniera molto importante, diventando per alcuni il favorito per prendere il posto di Amadeus. Alla fine la RAI è andata su Carlo Conti, ma questo spiega bene quando l’ex ballerino di ‘Amici’ abbia raggiunto un livello di notorietà tale da poter addirittura essere accostato per il ruolo di conduttore a quello che ad oggi è l’evento più importante del nostro paese.

Ma come si è arrivati a questo punto? Di sicuro la bravura di Stefano in conduzioni è lampante e sotto gli occhi di tutti, cosi come quello che è stato il suo percorso di crescita partito da ballerino nella scuola di Maria De Filippi. Da Mediaset alla RAI, il percorso è stato lungo e complesso, contornato anche dal gossip che ha fatto parte in maniera molto ‘invasiva’ della sua vita.

Stefano De Martino, Lucio Presta non ci sta: che frecciata

La storia d’amore con Belen Rodriguez ha avuto un eco enorme e per un periodo di tempo molto lungo: da anni, ormai, si parla di un amore che è nato, finito, rinato e nuovamente finito e quasi sempre il tutto ha avuto grande richiamo anche sui social cosi come durante le trasmissioni televisive che parlano di gossip.

Ad oggi Stefano, come detto, ha assunto una posizione molto netta in casa RAI, al punto da aver giocato le sue carte anche per la conduzione di Sanremo. Alla fine è stato scelto Carlo Conti, ma delle figura di Stefano si è parlato e si continua a parlare, in alcuni casi non in positivo.

C’è chi come Lucio Presta, agente del VIP ed ex agente del conduttore napoletano, ha parlato proprio nelle scorse ore di Stefano e non per tesserne le lodi. Dal palco del Festival della TV di Dogliani, Presta si è soffermato su diversi tempi: il rapporto con Amadeus, il futuro di Barbara e D’Urso e, appunto anche Stefano De Martino.

Lucio Presta e Stefano De Martino, parole al veleno

“A Freccero, allora direttore di Rai2, dissi di prendere Stefano per Stasera tutto è possibile che inizialmente doveva condurre Pintus. ‘Vedrai che con lui ti troverai meglio’, gli dissi”, ha spiegato Presta. Poi un passaggio al veleno, che si ricollega probabilmente anche all’addio di Stefano all’agenzia dello stesso Lucio di qualche tempo fa.

“Sono stato un buon profeta. Quello che dovevo dire a Stefano l’ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti, a lui ho detto ‘Chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce sempre’. Toccherà ad altri”, ha detto Presta senza peli sulla lingua, come riportato anche da FanPage.