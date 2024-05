“Non lo posso accettare!”: Amadeus, attacco durissimo contro il conduttore

Parole al veleno contro Amadeus. Ha parlato l’agente dei VIP, Lucio presta non si è risparmiato ed è andato contro il conduttore.

L’addio di Amadeus alla RAI ha senza dubbio scosso il mondo dello spettacolo ormai da diverse settimane. Quanto dimostrato dal conduttore in questi anni ha letteralmente dato modo al pubblico di capire quanto siano alte le qualità di un personaggio che ad oggi resta centrale all’interno della scena. Il ‘Festival di Sanremo’ rappresenta senza dubbio un elemento centrale per quanto costruito da Amadeus in questi anni.

Il ruolo di direttore artistico, per ben quattro anni di fila, ha definito concretamente quanto si riesca a far bene con il lavoro sodo e con le scelte oculate, dettate dalla volontà di andare a scavare nei meandri della propria mente: Amadeus ha letteralmente riscritto l’apprezzamento del pubblico nei confronti di un evento che ad oggi, proprio grazie al suo lavoro, è tornato ad essere centrale nel panorama televisivo italiano.

Ed è proprio per questo che la separazione dalla RAI è stata cosi discussa: l’addio di Amadeus rappresenta un vero e proprio spartiacque per il futuro dell’azienda pubblica ed ovviamente un’occasione ghiotta per chi ha deciso di puntare su di lui. ‘Warner Discovery’ ha messo sotto contratto il conduttore, decidendo cosi anche di investire una cifra importante in termini economici per affidargli nuovi programmi ed eventualmente di creare un punto di svolta.

Amadeus, attacco frontale: le parole di Lucio Presta

Sono state tantissime le speculazioni attorno all’addio di Amadeus alla Rai. Alcuni hanno puntato il dito sulle richieste esagerate dello stesso conduttore (smentite prontamente dal diretto interessato), altri hanno pensato che potesse essere stato preso in esame quanto accaduto durante l’ultimo ‘Festival di Sanremo’ in relazione a quanto sta accadendo in Medio Oriente.

Altri ancora hanno puntato il dito contro Lucio Presta, ex agente di Amadeus, con il quale alcuni hanno ipotizzato ci possano essere stati problemi. Certo, il rapporto tra i due non è idilliaco (Amadeus non ha confermato ma nemmeno smentito) e cosi anche da parte del conduttore ci sono state parole, poche e sibilline, che hanno fatto storcere il naso allo stesso Presta.

E’ stato l’agente dei VIP a parlare durante un evento, Festival della TV di Dogliani, durante il quale si è soffermato proprio su Amadeus, lanciandogli una frecciata velenosissima: “Non potevo accettare una frase così (“Lucio Presta sa quello che ha fatto”, ndr). Parole che hanno ferito la mia onorabilità”, ha detto Lucio, come riportato da ‘Fanpage’.

“Ho voluto spiegare come sono andate le cose. Non ci sentiamo, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti, dire la verità”, ha ancora detto Presta. Insomma, le sue dichiarazioni confermano quanto il clima tra i due sia molto teso.