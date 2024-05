Sinner svela tutta la verità: arriva la conferma ufficiale, tifosi spiazzati

Dopo aver vinto il primo turno del Roland Garros di quest’anno contro lo statutinitense Eubanks, Jannik Sinner ha svelato una verità che ha spiazzato.

Dalla giornata di ieri è scattato il primo turno dell’edizione di quest’anno del Roland Garros. Il risultato più degno di nota è sicuramente la vittoria del tedesco Zverev contro l’assoluto dominatore di questo Slam, ovvero Rafael Nadal. Quest’ultimo, infatti, ha dovuto alzare bianca dinanzi l’ultimo vincitore degli Internazionali di Roma.

Come annunciato al termine della sfida contro il tedesco dallo stesso Rafael Nadal, molto probabilmente, quella di oggi sarà la sua ultima volta che scenderà sui campi di Parigi come giocatore. Nel frattempo, però, in questo lunedì bisogna registrare la vittoria del nostro Jannik Sinner.

Il vincitore dell’ultima edizione degli Australian Open, infatti, ha battuto al primo turno per 3 set a 0 lo statunitense Christopher Eubanks. Jannik Sinner è ora atteso dal secondo turno di mercoledì prossimo contro il francese Gasquet. Tuttavia, prima di questa sfida, bisogna svelare un annuncio dello stesso tennista che ha spiazzato tutti.

Tennis, Jannik Sinner in conferenza stampa: “Sì, io ed Anna Kalinskaja stiamo insieme”

Nella conferenza stampa del post match contro Eubanks, infatti, Jannik Sinner ha confermato il suo fidanzamento con Anna Kalinskaja:“Del mio privato non piace parlare tanto, come sapete, ma sì sto con Anna. Anche se teniamo tutto riservato, più di questo non posso dire”. Jannik Sinner ha confermato in conferenza stampa la sua frequentazione con Anna Kalinskaja (Ansa Foto) napolinewstoday.it

Jannik Sinner, dunque, ha una nuova compagna. Già da qualche settimana, infatti, stavano girando sui social qualche video in cui i due mostravano una certa affinità.Le indiscrezioni delle settimane scorse sulla rottura con Maria Braccini (influencer da oltre 300 mila follower) di fatto, erano veritiere.

Tuttavia, il vero interesse dei tifosi di Jannik Sinner è rivolto alle sue condizioni fisiche. Il tennista di Sesto, infatti, è tornato quest’oggi in campo dopo aver subito un infortunio all’anca che gli ha fatto prima abbandonare il torneo di Madrid e poi saltare gli Internazionali di Roma. Solo con il trascorrere dei giorni, di fatto, si potrà capire se il giocatore sia tornato o meno al top della forma.

Ricordiamo che Jannik Sinner si gioca tanto in questo Roland Garros. L’altoatesino, infatti, potrebbe diventare il nuovo numero uno al mondo se alcuni incastri con il rendimento di Djokovic dovessero andare nel modo giusto.