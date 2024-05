Mara Venier esplode in diretta: ecco cosa è successo

La nota conduttrice Mara Venier, esattamente nel corso della puntata di ieri di Domenica In, è stata protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web.

La stagione televisiva è ormai giunto alla sua conclusione. Con la fine del mese di maggio, infatti, i programmi delle grandi reti stanno per terminare. Tra le protagoniste della nostra televisione bisogna sicuramente inserire Mara Venier.

La conduttrice veneta, infatti, è ormai da tanti anni uno dei volti più noti al pubblico italiano, soprattutto quello della domenica. Mara Venier, nel corso della sua lunga carriera, ha infatti presentato più stagioni del programma di punta della Rai della domenica pomeriggio, ovvero la Domenica In.

Questo format, di fatto, è ormai un’istituzione della nostra televisione e Mara Venier è sicuramente tra le conduttrici che hanno incarnato al meglio questo prodotto televisivo. Tuttavia, proprio nella puntata di ieri, la conduttrice veneta è stata protagonista di un episodio che ha fatto subito il giro del web.

Domenica In, Mara Venier si arrabbia con qualche tecnico dello studio durante l’intervista a Daniela Buongiorno

Come quanto riportato dal quotidiano italiano ‘Il Mattino’, infatti, Mara Venier si è arrabbiata molto durante l’intervista a Daniela Buongiorno, vedova del grandissimo presentatore Mike. La conduttrice, di fatto, ha richiamato qualche tecnico che stava facendo troppo rumore dietro le quinte: “Silenzio! Per favore, vi chiedo silenzio e rispetto, in questa stagione non ho mai fatto questa cosa”.

Dopo questo sfogo, di fatto, nello studio televisivo è calato un silenzio che ha fatto rumore fino dentro le case degli italiani che stavano guardando il programma. Tuttavia, dopo il primo tentativo, Mara Venier ha richiamato ancora le persone che stavano creando confusione dietro le quinte: “Per favore, silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Buongiorno ed è anche un momento sia delicato che emozionante, almeno per me e la signora Buongiorno”.

L’intervista a Daniela Bongiorno è poi proseguita senza altri intoppi, ma la rabbia di Mara Venier ha veramente fatto rumore in quella che è la penultima puntata della stagione. Domenica In, infatti, chiuderà i battenti domenica prossima, per poi tornare a settembre prossimo, sempre con la conduttrice veneta alla guida del format.

In un primo momento, di fatto, quella di quest’anno doveva essere l’ultima stagione di Mara Venier alla conduzione di Domenica In, ma poi sembra che i dirigenti RAI abbiano confermato ancora la presentatrice.