“Ha chiesto la cessione!”: Serie A, il capitano vuole andare via subito!

Un addio a sorpresa che sta lasciando tutti senza parole: il capitano della big di Serie A ha chiesto di andare via.

La Serie A è terminata soltanto da qualche giorno, già si comincia a guardare al futuro. L’Inter ha vinto il campionato con diverse giornate di anticipo e si godrà un’estate da campione d’Italia, in attesa di quella che sarà una nuova stagione ancora con Simone Inzaghi in panchina. Sempre a Milano, sponda rossonera, c’è una squadra che sta decidendo a chi affidare il nuovo progetto tecnico: il Milan sembra ormai aver scelto Fonseca come erede di Pioli.

Cosi come la Juventus pare ormai aver diretto le sue mire su Thiago Motta: con l’addio di Max Allegri chiaramente finisce un ciclo, ed è per questo che la Vecchia Signora (l’anno prossimo di nuovo in Champions League) proverà a ripartire dalle idee messe in campo dall’allenatore del Bologna.

C’è, poi, chi si prepara ad una vera e propria rifondazione. Il Napoli è ben consapevole che viene fuori da una stagione tremenda, dove gli errori sono stati tanti e le responsabilità vanno spalmante su più soggetti. Adesso, però, è tempo di pensare al futuro e capire come ripartire: Antonio Conte è il nome su quale ci sono le speranze di tutti i tifosi e sembra ormai fatta per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Napoli, addio Di Lorenzo: è arrivato l’annuncio

L’arrivo di Conte non è ancora ufficiale ma sembra molto vicino: un passaggio cruciale per capire anche come verrà strutturata la squadra del futuro. Tra quelli che saranno a disposizione del nuovo allenatore, che subentrerà a Ciccio Calzona, non dovrebbe esserci il capitano. Si, perché Giovanni Di Lorenzo ha chiesto al suo club di essere ceduto.

La decisione è stata confermata anche dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di ‘Tv Play’ ha chiarito in maniera netta la volontà del suo assistito: la mancanza di fiducia da parte del club sarebbe alla base di quella che è la decisione di svestire la maglia del Napoli.

Una presa di posizione clamorosa, considerando il rinnovo di contratto arrivato lo scorso anno e la grande sinergia creatasi in questi anni tra lo stesso Di Lorenzo e la città di Napoli. Da capire, adesso, se Antonio Conte avallerà questa decisione o proverà a convincere Di Lorenzo a restare.