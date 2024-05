“Siamo tutti con te”: Rai, Clerici da brividi. L’annuncio sconvolge i fan

In casa RAI bisogna segnalare un annuncio da brividi da parte di Antonella Clerici che ha ‘sconvolto’ tanti fan.

La RAI, di fatto, sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti. Dopo il cambio di dirigenti, infatti, ci sono state tantissime polemiche intorno al Servizio Pubblico: dalle accuse di censure (vedi il caso che ha riguardato il caso dello scrittore Antonio Scurati) agli addii di molti volti noti dell’azienda di Viale Mazzini.

Il primo a lasciare la Rai è stato Fabio Fazio. Il conduttore ligure, dopo che non ha rinnovato il contratto, è sbarcato sul Nove. Anche dal punto di vista del giornalismo ci sono stati due importanti addii al Servizio Pubblico come quelli di Corrado Augias (passato a La7) e Lucia Annunziata (che si è appena candidata alle prossime elezioni europee con il Partito Democratico).

Tuttavia, il vero terremoto in casa Rai è arrivato con la decisione da parte di Amadeus di non rinnovare il contratto e di iniziare una nuova avventura al Nove. I dirigenti del Servizio Pubblico, dunque, hanno dovuto trovare il sostituto del conduttore in programmi punta dell’azienda di viale Mazzini come ‘Affari Tuoi’ ed il Festival di Sanremo. A tal proposito bisogna segnalare un annuncio di un altro volto amato della RAI, ovvero Antonella Clerici.

RAI, Antonella Clerici a Carlo Conti: “Siamo tutti con te per la conduzione del Festival di Sanremo”

La conduttrice, nel corso del suo programma di successo ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ ha infatti ammesso di aver saputo ‘in anteprima’ della decisione della RAI di affidare a Carlo Conti la conduzione delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo: “Volevo fare tanti in bocca al lupo al mio amico fraterno Carlo Conti che è stato chiamato alla conduzione delle bellezza di due edizioni del Festival di Sanremo. Anche se, in realtà, questa notizia già la conoscevo, voglio vantarmi di questa cosa. Forza Carlo! Siamo tutti con te!”.



Questo messaggio di Antonella Clerici a Carlo Conti, di fatto, è solo l’ulteriore esempio del grandissimo rapporto che intercorre tra i due. I due conduttori, infatti, non hanno mai nascosto, anzi, di avere una grandissima amicizia. Anche per questo motivo, infatti, nessuno si sorprenderebbe se Antonella Clerici dovesse presentare la prossima edizione del Festival Di Sanremo insieme al conduttore toscano .