Addio Conte, ultim’ora a Napoli: hanno scelto lui, De Laurentiis fa infuriare i tifosi

Per i tifosi del Napoli bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti sulle scelta di Aurelio De Laurentiis su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Per i tifosi del Napoli, finalmente, sta per terminare questa stagione così disastrosa. Gli azzurri, infatti, giocheranno quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti l’ultima giornata di un campionato davvero straziante per i sostenitori partenopei. Basti pensare che i partenopei hanno l’obbligo di vincere per sperare di avere ancora qualche possibilità di accedere alla prossima edizione della Conference League, obiettivo davvero minimo dopo lo scudetto dell’anno scorso.

Considerando anche la poca importanza della sfida di oggi contro il Lecce, i tifosi del Napoli sono infatti con la mente ad un altro aspetto della loro squadra del cuore. In queste ultime ore, di fatto, si stanno susseguendo tantissime indiscrezioni su quello che sarà il prossimo allenatore del team partenopeo.

In un primo momento quello che sembrava essere il candidato numero a diventare la nuova guida tecnica del Napoli era Gian Piero Gasperini che, però, sembra essere intenzionato a restare all’Atalanta. Aurelio De Laurentiis, dunque, ha accelerato per Antonio Conte, ma in casa azzurra bisogna segnalare anche un altro nome che rappresenta l’alternativa al tecnico pugliese.

Panchina Napoli, Pioli è il profilo numero uno in caso di mancato accordo con Conte: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli si sta muovendo anche su un altro profilo, ovvero Stefano Pioli. Se Aurelio De Laurentiis non dovesse raggiungere l’accordo definitivo con Antonio Conte, dunque, l’ex ormai allenatore del Milan sarebbe in pole position per guidare il team partenopeo l’anno prossimo.

Un club importante come il Napoli, infatti, non può permettersi di avere sempre un’alternativa, considerando che nel calcio l’esito delle trattative può variare in pochissimi secondi. Al momento, Antonio Conte sembra essere quello che alla fine troverà l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis ma bisogna aspettare sempre l’ufficialità.

Nelle prossime ore, dunque, sapremo finalmente la scelta definitiva del partenopeo, il quale è consapevole che non può permettersi di sbagliare. Dopo quest’anno contraddistinto da errori madornali su errori madornali, infatti, Aurelio De Laurentiis sa che il suo Napoli l’anno prossimo deve tornare a disputare un’edizione della Champions League.