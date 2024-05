“Isola, si chiude tutto!”: la bomba in casa Mediaset, ed intanto un altro ritiro…

‘Isola dei famosi’, una doccia fredda che preoccupa tutti: si va verso la chiusura, c’è un altro ritiro in vista?

Non si può di certo dire che quella di quest’anno sia stata una semplice edizione de ‘L’isola dei famosi’, considerati quelli che sono stati i risvolti delle ultime settimane ma contestualmente anche i risultati in termini di ascolti. Quanto accaduto durante il programma non può di certo essere piaciuto ai piani alti, ne tantomeno può lasciare ben sperare per il futuro.

Già a cominciare dalla questione legata a Francesco Benigno, che ha di fatto catalizzato l’attenzione per tutta la prima parte del programma. La frase ‘shock’ pronunciata dall’attore e la lite con Artur, modello di origini ucraine e armene, gli sono costante non soltanto l’eliminazione ma anche tutto questo che è implicato in termini di risonanza mediatica.

Insomma, non è stato di sicuro un buon modo per cominciare, anche per quanto riguarda la neo conduttrice Vladimir Luxuria: anche per lei, va detto, il fatto di essere alla prima esperienza in ruolo così importante, ha di sicuro complicato l’avventura soprattutto di fronte a situazione di questo tipo. Eppure, va detto, quella di Vladimir è stata una gestione assolutamente positiva, soprattutto nella comunicazione con il pubblico.

Oltre a questo, però, c’è da annotare anche tutta una serie di problematiche che sono emerse nel corso del programma, ed è probabilmente questo che ha poi condizionato anche gli ascolti. In particolare la questione dei ritiri è stata davvero difficile da andare a gestire e soprattutto sviscerare al pubblico.

‘Isola dei famosi’, un altro ritiro? Il programma verso la chiusura

Ben tre ritiri nel corso del programma hanno ovviamente condizionato tutto lo svolgimento del gioco: da Pietro Fanelli a Peppe Di Napoli passando per Daniele Radini Tedeschi, sono i nomi di quelli che hanno deciso di abbandonare i giochi. Certo, in alcuni casi per motivi assolutamente legittimi, ma restano comunque delle variazioni sul programma che non hanno potuto far altro che far storcere il naso a molti.

E come se non bastasse, secondo quanto riportato da alcuni insider sui social, ci sarebbe pronto ancora un altro ritiro. Una situazione ovviamente complicata e che porta a delle valutazioni, soprattutto quando ci sono gli ascolti che non ti aiutano.

L’ultimo dato arrivato in contemporanea alla finale di Europa League vinta dall’Atalanta, ha nuovamente confermato quanto il programma sia in evidente difficoltà. Ecco perché la chiusura potrebbe rientrare all’interno di decisioni interne a Mediaset: una chiusura anticipata oppure, ovviamente, guardando a quella che sarà la prossima stagione televisiva. Di sicuro delle decisioni verranno prese all’intero del contesto Mediaset.