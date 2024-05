‘Amici’, Marisol vola a New York: Petit gela i fan, la reazione improvvisa

Marisol ha vinto il premio della critica durante la finale di ‘Amici’ e dunque volerà a New York per la borsa di studio. La reazione di Petit…

La finale di ‘Amici’ è stata vista da un numero di persona davvero molto importante. Tutto questo ovviamente frutto del grande lavoro svolto durante l’anno e nell’ultima fase durante il serale. Ancora una volta Maria De Filippi ha dimostrato quanto possa valere il suo lavoro all’interno del contesto Mediaset, come se già non fosse evidente da anni.

‘Amici’ è diventato una colonna portante della programmazione targata Mediaset, ed è ovviamente un qualcosa che rende molto orgoglioso anche lo stesso Piersilvio Berlusconi. Il futuro sembra roseo, soprattutto per un talent che pare non tramontare mai: la verità è che anche in questo senso, va detto, la mano di Maria è stata davvero fondamentale: la padrona di casa, infatti, ha sempre cercato di tenere fresco il programma anche con alcuni piccoli accorgimenti.

E’ cosi che tutto ha assunto degli incastri notevoli, rendendo ‘Amici’ il talent show di riferimento sul piccolo schermo. Anche gli ascolti sono rimasti assolutamente lodevoli, ed anche l’ultima finale l’ha confermato pienamente: la vittoria di Sarah è stata vista da tantissime persone, con dei picchi di share assolutamente importanti.

Ce lo aspettavamo? Ovviamente si, considerando che la ‘gloria’ di un programma come questo non è davvero mai tramontata. Ogni anno, però sorprende vedere come ‘Amici’ non perda colpi, ed il tutto anche grazie ai talenti che vengono preparati all’interno della scuola, ai quali ovviamente il pubblico si affeziona moltissimo.

‘Amici’, Marisol vola a New York: la reazione di Petit è commovente

La vittoria di Sarah, come detto, è stata molto importante per il programma visto che la cantante ha seguito davvero un percorso molto importante all’interno della scuola, cominciando da basi molto basiche ma arrivando ad essere una vera e propria performer, o almeno questo è quello che il pubblico ha riscontrato osservando la finale.

Per quanto riguarda il ballo, invece, la coppa è finita tra le mani di Marisol, ballerina giovanissima ma dal talento cristallino. Per quanto riguarda lei, invece, c’è anche il discorso legato alla borsa di studio vinta per New York: propio quest’ultimo circostanza, tra l’altro, ha toccato e non poco Petit, altro finalista ma soprattutto compagno di Marisol.

I due hanno di fatto convissuto insieme per mesi, al sentire della borsa di studio e del viaggio a New York, anche per il giovanissimo cantante c’è stato un forte momento di commozione. Certo, la felicità per la fidanzata ma anche la consapevolezza che adesso ci sarà un periodo di distanza da colmare e che, dunque, non sarà semplice viversi per cosi tanto tempo senza potersi vedere come è stato nel corso dei mesi precedenti.