Bomba Mediaset, colpo di scena: la decisione di Berlusconi lascia increduli, chiude tutto!

In questi ultimi giorni della stagione televisiva di questa stagione bisogna segnalare un colpo di scena che riguarda un programma della Mediaset.

Con la conclusione del mese di maggio, di fatto, per i dirigenti della televisione è tempo di fare bilanci, visto che la stagione di quest’anno è ormai terminata. Queste, infatti, sono le settimane in cui si fa un resoconto per capire cosa sia andato bene o meno nel corso di quest’anno televisivo.

Tutte queste analisi, ovviamente, le stanno facendo anche i massimi vertici di Mediaset. Per quest’ultima, di fatto, quella che si sta per chiudere è stata sicuramente una stagione molto positiva, visto che molte volte i suoi ascolti hanno superato quelli della sua concorrente principali, ovvero la RAI.

Al netto dei programmi storici del Servizio Pubblico, come Affari Tuoi ed il Festival di Sanremo, la Mediaset ha ottenuto infatti dei risultati davvero importanti. Basti pensare che solo la finale di Amici di sabato scorso ha raggiunto ben oltre i 4 milioni di telespettatori. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa del ‘Biscione’ bisogna registrare una possibile decisione importante che potrebbe aver preso lo stesso Pier Silvio Berlusconi (vicepresidente ed amministratore dell’azienda).

Mediaset, l’Isola dei Famosi potrebbe chiudere: ecco cosa sta succedendo al format condotto da Vladimir Luxuria

L’anno prossimo, quasi sicuramente, Mediaset non trasmetterà il programma ‘L’Isola dei famosi’. Dopo gli ascolti pessimi di quest’anno, infatti, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di far chiudere i battenti al termine di questa stagione. Il format, condotto quest’anno da Vladimir Luxuria, non sta convincendo il pubblico, anzi sta perdendo sempre più telespettatori.

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi di quest’anno, infatti, si aggirano intorno al milione di persone, dato davvero troppo basso per la prima serata di Canale 5. I dirigenti della Mediaset, per provare a risollevare la situazione, hanno cambiato più volte il giorno della messa in onda del reality, ma non è bastato.

Anzi, il programma potrebbe chiudere già a partire da quest’anno. A lanciare questa possibile chiusura dell’Isola dei Famosi è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip si è infatti espressa così su Instagram: “Qualcun’altro, prossimamente, lascerà l’Isola. Il programma, infatti, dovrebbe chiudere prima”. Nelle prossime puntate, dunque, staremo a vedere se il reality riuscirà a risollevarsi per evitare la chiusura anticipata.