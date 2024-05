Novak Djokovic, futuro a rischio: il gesto è chiaro, è un possibile dramma

In questi giorni precedenti all’inizio del Roland Garros di Parigi, Novak Djokovic sta facendo preoccupare seriamente i suoi tantissimi tifosi.

Dopo la vittoria di Alexander Zverev agli Internazionali di Roma, il mondo del tennis è tutto rivolto verso l’edizione di quest’anno del Roland Garros di Parigi, il quale ha già regalato delle fortissime emozioni. Il sorteggio del tabellone, infatti, ha regalato una gara incredibile già al primo turno, ovvero la sfida tra lo stesso Zverev e Rafael Nadal.

Quest’ultimo, quindi, potrebbe lasciare subito i campi di Parigi, visto che, ovviamente, non è al top della forma. Rafael Nadal, quindi, potrebbe uscire già al primo turno in quella che, quasi sicuramente, sarà la sua ultima volta da giocatore nello Slam che ha vinto ben 14 volte volte (record assoluto). Oltre allo spagnolo, tra i tennisti più attesi in Francia bisogna sicuramente inserire il nostro Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Anche perché, proprio grazie a questa edizione del Roland Garros, il tennista italiano potrebbe diventare il numero uno nella classifica ATP. L’ultimo vincitore degli Australian Open potrebbe sfruttare il pessimo momento di forma di Novak Djokovic. Quest’ultimo, infatti, è stato protagonista di alcune parole che hanno messo in allarme i suoi tifosi.

Tennis, Novak Djokovic dopo il ko subito a Ginevra: “Sono preoccupato, non sono il favorito a Parigi”

Dopo aver perso la semifinale del Geneva Open (torneo ATP 250) contro il ceco Machac, infatti, il serbo Djokovic ha parlato così delle sue attuali condizioni fisiche: “Sono preoccupato. Quest’anno non ho giocato proprio per nulla bene, al netto di qualche gara. Le cose stanno come stanno, non mi vedo come il favorito di Parigi. Cercherò di disputare il torneo gara dopo gara”.

Novak Djokovic ha poi continuato il suo intervento: “Non voglio togliere i meriti di Tomas, che si è meritato la vittoria, ma mi sono sentito davvero male nella prima metà del match. Non so cosa pensare di questa gara. Non è mai piacevole soffrire così in campo. E’ davvero difficile concentrarsi sul tennis quando hai in mente altre cose. La mia speranza è solo quella di essere pronto per il Roland Garros”.

Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se le condizioni di Novak Djokovic miglioreranno o meno, visto che lunedì prossimo è atteso dal primo turno del Roland Garros contro il francese Herbert.