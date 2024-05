Amadeus, lacrime in diretta: spunta il motivo, momento davvero complicato

Amadeus commosso in diretta: svelato il motivo, per il conduttore adesso arriverà un momento molto complicato.

Manca ormai pochissimo a quello che rappresenterà un momento storico per la vita di un conduttore ma anche per la RAI: dopo diversi anni di grandi successi, infatti, Amadeus dirà addio all’azienda pubblica. Una decisione ormai ufficiale, arrivata in queste ore ed estremamente rilevante anche per quanto riguarda il panorama televisivo italiano. Per lui, infatti, si apriranno le porte di ‘Warner Discovery’ e dunque il Canale 9 dove lo vedremo di sicuro impegnati in nuovi ed importanti trasmissioni.

Quella di Amadeus in RAI è stata una trafila straordinaria, legata soprattutto al successo del ‘Festival di Sanremo’, rivoltato come un calzino dallo direttore artistico e tornato ad essere l’evento principale della televisione italiana. Proprio lui è riuscito ogni anno a costruire cast importanti sotto il punto di vista canoro, ma anche per quanto concerne gli ospiti.

Amadeus è stato un direttore artistico di assoluto spesso, abile anche nell’andare a scegliere i ospiti delle varie edizioni del Festival. Certo, non senza qualche problema, come accaduto nel cado di John Travolta, ma anche con grandi intuizioni come Diletta Leotta il primo anno o ancora Chiara Ferragni.

Ora tutto questo sta per andare verso la fine, per la tristezza di tutti quelli affezionati ad Amadeus non soltanto per il Festival. Si, perché anche il suo lavoro in altri contesti, come nel caso di ‘Affari Tuoi’, è stato apprezzato dal pubblico in maniera molto netta.

Amadeus si commuove in diretta: svelato il motivo

Insomma, dopo questi anni non sarà facile per Amadeus ripartire. Certo, una sfida importante per lui ed anche per l’emittente che si è affidata a lui e proprio in lui ha visto una figura centrale per poter lanciare un nuovo progetto televisivo di assoluto spessore. C’è, ovviamente, la malinconia anche nello stesso Amadeus, per quelli che sono stati anni straordinari.

E cosi, durante una delle ultime puntate di ‘Affari Tuoi’, è stato proprio il conduttore a commuoversi durante la diretta. “La parola che mi viene da dire è grazie a te, Amadeus, perché sei un padrone di casa fantastico. Non è retorica”, le parole del concorrente ligure Elio durante la trasmissione.

A queste, poi, proprio Amadeus ha avuto un momento di commozione ed occhi lucidi: “Buoni, perché sono le ultime puntate, c’ho un’età e mi commuovo facilmente”, le sue parole.