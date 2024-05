Marco Liorni, l’addio è realtà: lascia il programma, annunciato il sostituto

Addio Marco Liorni: la notizia è ormai certa, lascia il programma. Al suo posto un altro volto noto nel mondo dello spettacolo.

Marco Liorni è senza dubbio uno dei conduttori che negli anni è riuscito a raccogliere consensi in maniera importante. Una crescita davvero esponenziale, arrivata poi a farlo diventare uno dei personaggi di riferimento in casa RAI. La sua duttilità e la dinamicità sul piccolo schermo hanno contraddistinto senza ombra di dubbio un percorso cominciato in maniera molto particolare.

Si, perchè Lioni verrà ricordato senza dubbio come il primo inviato di uno dei programmi più iconici nella storia della televisione italiana: lo ricordiamo tutti quando Marco era inviato per il Grande Fratello, quando c’era addirittura Daria Bignardi in studio e quando il programma lo vinse una certa Cristina Pievani, anche quest’ultima entrata sostanzialmente nella storia.

Sono passati tantissimi anni da quella prima edizioni del ‘Grande Fratello’, eppure è impressa nella mente di tutto quell’immagine all’esterno della casa con Liorni che si giocava la sponda proprio con la Bignardi in studio. Immagini di repertorio storiche che fanno del conduttore un volto iconico del piccolo schermo.

Certo, ad oggi è passato tanto tempo ed anche la carriera di Liorni ha preso una strada molto particolare. Da Mediaset alla RAI, ad oggi l’azienda pubblica ha capito concretamente quanto proprio Liorni sia un volto affidabile ed amato dal pubblico televisivo.

Marco Liorni, l’addio annunciato: lascia il programma, arriva il sostituito

Tra i programmi che lo hanno visto protagonista proprio negli ultimi anni, ‘Reazione a Catena’ è senza dubbio quello all’interno del quale Marco ha proseguito ed in certo qual modo anche mutato la sua presenza sul piccolo schermo. Dai talk show ai game show, ancora una volta quella duttilità molto importante che gli ha consentito di maturare una carriera davvero importante.

Eppure, la sua esperienza è destinata a terminare: si, perchè Marco lascerà proprio ‘Reazione a catena’, il tutto per far posto ad un altro volto iconico nel mondo dello spettacolo. Al suo posto, infatti, è stato scelto Pino Insegno che dunque tornerà sul piccolo schermo con un programma molto importante, mentre per Liorni di sicuro si apriranno nuove strade.

Proprio quel dinamismo che gli ha consentito di raggiungere traguardi importanti, sarà la chiave per proseguire il suo percorso di sicuro con altri programmi di rilievo ancora in seno alla RAI.