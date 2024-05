Uomini e Donne, l’annuncio della coppia: i fan esultano

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è terminata proprio oggi, ma bisogna segnalare un annuncio importante da parte di una coppia storica del programma.

Anche in questa stagione televisiva che si sta per concludere tra le regine del piccolo schermo bisogna sicuramente inserire Maria De Filippi. Come ogni anno, infatti, i programmi della conduttrice mietono successo su successo. Uomini e Donne, C’è posta per te ed Amici anche in queste edizioni hanno registrato degli ascolti davvero importanti.

Basti pensare che la finale di sabato scorso di Amici, vinta dalla giovanissima cantante Sarah Toscano, è stata vista da più di 4 milioni di telespettatori. Altro programma che fa ascolti su ascolti è sicuramente Uomini e Donne. Anche quest’anno, infatti, questo format pomeridiano ha fatto compagnia a tantissime persone.

Tra le storie più importanti di quest’anno di Uomini e Donne bisogna sicuramente quella di Ida Platano e Mario Cusitore, trono poi non terminato nel migliore dei modi a causa delle continue segnalazioni che fioccavano in redazione sul corteggiatore partenopeo. Tuttavia, se per il momento per questa coppia non c’è stato nulla da fare, per un’altra coppia nata in questo programma bisogna segnalare un bellissimo annuncio.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposeranno nel corso di quest’anno: l’annuncio dell’ex tronista

Dopo che si sono conosciuti cinque anni proprio durante Uomini e Donne, esattamente nel 2019, Lorenzo Riccardi (che all’epoca era il tronista) e Claudia Dionigi hanno comunicato che si sposeranno. La coppia ha già una bambina (Maria Vittoria), ma adesso hanno annunciato che sono prossimi al grandissimo passo.

Questa bellissima ‘comunicazione’ è stata fatta dallo stesso Lorenzo Riccardi tramite una risposta data ad un suo fan sui social che gli aveva chiesto quando si sarebbe sposato con Claudia Dionigi. All’annuncio dell’ex tronista, ovviamente, i tantissimi fan hanno mostrato la loro gioia per questo loro passo così importante.

Questa notizia, di fatto, ha messo un enorme felicità nel cuore dei tanti follower della coppia. Quest’ultima, infatti, è molto attiva sui social, mostrando tanti aspetti della loro vita quotidiana. Il matrimonio tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, di fatto, è l’esempio che l’amore vero può nascere veramente dappertutto, anche in uno dei programmi più ‘storici’ dell’intera televisione italiana.