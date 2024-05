Stefano De Martino, incidente in diretta: apprensione tra i fan

Un incidente dove ha rischiato di farsi davvero molto male. Stefano De Martino ha fatto preoccupare tutti, è accaduto in diretta.

Stefano De Martino non è di certo uno che si risparmia quando fa il suo lavoro. Quella sul piccolo schermo è un avventura cominciata ormai tanti anni fa sotto la guida di una donna che ha saputo vedere in lui qualcosa di importante. Maria De Filippi è stata colei che a conti fatti ha lanciato la carriera del De Martino, partendo proprio dalla scuola di ‘Amici’.

La sua esperienza come ballerino professionista, poi, ha contribuito in quel percorso di crescita che ha portato lo stesso ragazzo napoletano a risultati probabilmente nemmeno immaginati. Si, perchè il suo percorso nella danza è stato soltanto il primo step di qualcosa di molto più importante, legato senza dubbio alle grandi capacità di Stefano sotto il punto di vista comunicativo.

E cosi nel tempo è riuscito a catturare l’attenzione e diventare anche un conduttore di tutto rispetto: in casa RAI hanno deciso di scommettere su di lui in maniera importante, affidandogli programmi in prima serata e dando allo stesso ragazzo classe ’89 la sensazione di essere un punto di riferimento per tutta l’azienda.

In casa Mediaset, probabilmente, qualcuno ancora si sta mangiando le mani: perdersi un personaggio come Stefano, sostanzialmente nel pieno della sua maturazione artistica, non è qualcosa di cui andare fieri soprattutto quando lo stesso personaggio è a tutti gli effetti un ‘figlio’ della stessa azienda.

Stefano De Martino, incidente in diretta: caduta improvvisa

Uno dei programmi che ha lanciato concretamente il De Martino nel mondo della conduzione è di sicuro ‘Stasera tutto è possibile’. Proprio in questo contesto, infatti, il ballerino napoletano è riuscito a ben mostrarsi nelle vesti di conduttore, convincendo anche i vertici di casa RAI a prolungare il suo contratto con l’azienda pubblica (notizia di qualche ora fa).

Stefano, come detto, è uno che davvero non si risparmia mai, e cosi il rischio è che si possa andare incontro anche a qualche incidente. E’ quanto è successo durante l’ultima puntata, quando De Martino è caduto rovinosamente a terra rischiando di farsi molto male. Durante il ‘Crazy Cup’ con Herbert Ballerino e Giovanni Esposito che hanno cominciato a buttarsi addosso l’acqua, tutto il pavimento si è inevitabilmente bagnato.

De Martino, spinto evidentemente dall’euforia del gioco, è arrivato di gran carriera e si è ritrovato con la schiena per terra: una brutta caduta che ha fatto preoccupare anche le persone che si trovavano di fronte al piccolo schermo, salvo poi vedere Stefano rialzarsi e proseguire tranquillamente la trasmissione.